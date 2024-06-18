Теперь и на бумаге: Путин подписал распоряжение о стратегическом партнерстве с КНДР, – СМИ
Российский диктатор Владимир Путин подписал распоряжение о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, которая ранее неоднократно предоставляла вооружение стране-агрессору.
Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. В сети обнародовали соответствующее распоряжение диктатора.
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Новый уровень сотрудничества между Россией и КНДР
Диктатор Владимир Путин собирается посетить Северную Корею. Перед своим визитом он обнародовал статью, в которой выразил благодарность КНДР за "решительную поддержку" войны против Украины.
Также там было цинично указано, что Путин готов к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы "сделать международные отношения более демократичными и стабильными". Вот глава Кремля и подписал соответствующее распоряжение.
Принять предложение МИД России, заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой,
– говорится в документе.
Заметим, западные спецслужбы считают, что Северная Корея стала ключевым поставщиком боеприпасов для России, а спутниковые изображения свидетельствуют о значительном росте перевозок между двумя странами.
Поэтому, вероятнее всего, что документ расширит военное сотрудничество двух государств и позволит стране-агрессору и в дальнейшем получать ракетное вооружение от КНДР.
Ранее стало известно, что КНДР могла отправить в Россию не менее 10 тысяч транспортных контейнеров. Там может быть около 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.