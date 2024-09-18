Большое количество артснарядов: военный аналитик оценил помощь России от КНДР

Северная Корея предоставила России большое количество артиллерийских боеприпасов, в основном калибра 122 миллиметра. Это и артиллерийские фугасные снаряды, и снаряды для реактивных систем залпового огня.

Однако с боеприпасами от КНДР тоже есть проблемы. Это 24 Каналу отметил военный аналитик Ян Матвеев.

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Проблемы с боеприпасами КНДР

Как отметил Ян Матвеев, прежде всего проблема в том, что пороховые заряды боеприпасов, которые россияне получили от КНДР, низкого качества и очень разные. Это очень плохо для врага, потому что если снаряды вылетают из оружия с разной скоростью, то нельзя прицельно вести огонь. Ведь обычно выпускают один снаряд, следят, куда он попал, стреляют следующим, пытаются попасть дальше по цели.

Но если у вас каждый раз разное количество пороха в заряде, то и снаряд будет лететь каждый раз по разной траектории. Вы не сможете повторить ту траекторию, которую хотите и как-то ее скорректировать. Об этом писали как о большой проблеме. Из-за этого увеличивается расход. Стратегия использования боеприпасов тоже меняется, вместо прицельного огня используется просто заградительный огонь,

– объяснил он.

В последнее время нет сообщений об использовании северокорейских боеприпасов. Возможно, или их количество снизилось, или они понемногу заканчиваются. Северная Корея очень заточена под военное производство, но оно у них не бесконечное. Очевидно, что оккупанты получили эти миллионы снарядов из запасов. Неизвестно, будет ли возможность изготавливать их с таким же темпом.

Кроме того, это тоже указывает на то, что и российское производство снарядов недостаточно. Кремлевский диктатор Владимир Путин просто собирает со своих союзников все, что только возможно.