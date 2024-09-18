Однак із боєприпасами від КНДР теж є проблеми. Це 24 Каналу зауважив військовий аналітик Ян Матвєєв.

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Проблеми із боєприпасами КНДР

Як зазначив Ян Матвєєв, насамперед проблема у тому, що порохові заряди боєприпасів, які росіяни отримали від КНДР, низької якості та дуже різні. Це дуже погано для ворога, тому що якщо снаряди вилітають зі зброї з різною швидкістю, то не можна прицільно вести вогонь. Адже зазвичай випускають один снаряд, слідкують, куди він потрапив, стріляють наступним, намагаються потрапити далі по цілі.

Але якщо у вас щоразу різна кількість пороху у заряді, то і снаряд буде летіти щоразу за різною траєкторією. Ви не зможете повторити ту траєкторію, яку хочете та якось її скоригувати. Про це писали як про велику проблему. Через це збільшується розхід. Стратегія використання боєприпасів теж змінюється, замість прицільного вогню використовується просто загороджувальний вогонь,

– пояснив він.

Останнім часом немає повідомлень про використання північнокорейських боєприпасів. Можливо, або їхня кількість знизилась, або вони потрохи закінчуються. Північна Корея дуже заточена під військове виробництво, але воно у них не нескінченне. Очевидно, що окупанти отримали ці мільйони снарядів із запасів. Невідомо, чи буде можливість виготовляти їх із таким же темпом.

Крім того, це теж вказує на те, що і російське виробництво снарядів недостатнє. Кремлівський диктатор Владімір Путін просто збирає зі своїх союзників все, що тільки можливо.