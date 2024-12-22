Благодаря этому Россия существует и воюет: как можно серьезно прижать Кремль

Каждая страна действует в своих интересах поэтому, скорее всего, никто не решится давить на Россию по поводу торговли нефтью. Однако существует помощь от другой страны, благодаря которой страна-агрессор имеет возможность воевать.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заметив, что говорится о сотрудничестве России с Китаем. Существует механизм, благодаря которому можно создать давление на товарный поток между странами, и способ, как убедить в этом Китай.

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Как можно серьезно прижать Кремль

Экономист отметил, что единственное, что может подкосить Россию – это экономика. Сегодня страна-агрессор существует и воюет благодаря тому, что весь объем того, что россияне не производят, прежде всего это товары двойного использования, компьютерная техника и новейшие технологии, они получают через Китай.

Поэтому единственный механизм для воздействия на Россию, чтобы принудить ее к компромиссам – не дать ей возможности восстанавливать свой военно-технический потенциал. Это можно сделать через давление на товарный поток, который идет из Китая,

– объяснил Пендзин.

Маловероятно, что сейчас кто-то "замахнется" на объемы торговли России нефтью, ведь каждая страна мира, особенно США, прежде всего думает о своих национальных интересах. Если страна-агрессор уйдет с нефтяного рынка, цены на нефть очень повысятся.

По словам экономиста, США и Европа вместе торгуют с Китаем больше, чем на 1,6 триллиона долларов в год. Между тем с Россией Китай торгует на 220 миллиардов.

Очевидно, с какими странами сохранить объемы торговли в интересах Китая, учитывая, что страна сейчас переживает не лучшее время своего экономического состояния.

Катай однозначно будет искать компромиссы и Россия станет той картой, которую он будет разыгрывать, чтобы получать преференции от тех рынков, на которых он будет присутствовать,

– отметил Пендзин.

Кстати, политолог Игорь Рейтерович сказал, что Пекин хотел бы наладить отношения с Дональдом Трампом и, возможно, потом надавить на Россию. Однако для этого США должны выполнить два условия – признание равенства и отсутствие торговых войн.