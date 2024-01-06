"Коалиция зла" из 3 стран: кто еще может стать партнером России

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия наносила удары по Украине баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Накануне также появилась информация о том, что Иран может передать России новые баллистические ракеты.

Соединенные Штаты обеспокоены сотрудничеством России с КНДР и Ираном. Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал 24 Каналу, что это можно предотвратить благодаря решительным действиям в отношении самой России.

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Четкая коалиция уже сформирована

Прежде всего, стоит отметить, что сотрудничество России с этими странами началось не во время полномасштабного вторжения. В частности, ракеты в Северной Корее начали производить по советским технологиям.

В последние десятилетия в КНДР наблюдали значительный прогресс в развитии этих технологий. Международные экспертные расследования пришли к выводу, что Северная Корея не могла самостоятельно добиться такого прогресса. Практически все их испытания были удачными.

Уже прослеживалась нить, кто в Северной Корее передавал технологии. Сейчас Россия, очевидно, получает от Северной Кореи благодарность за помощь, которую ранее оказала Россия. Приблизительно такая же ситуация с Ираном,

– отметил Алексей Мельник.

Напомним, что у России и Ирана уже есть формальное соглашение об обходе международных санкций. Поэтому страны откровенно пренебрегают и пренебрегают ограничениями западных стран.

"Сейчас сформировалась четкая коалиция из трех стран, которые друг другу помогают. Это уже вопрос к международному сообществу – есть ли у них политическая воля системно подойти к решению проблемы не только российско-украинской войны. Ведь как Иран, так и КНДР – сама по себе являются проблемами. Нужно комплексное решение", – подчеркнул Мельник.

Браться нужно за Россию

"Коалиция зла" может пополниться еще одной страной. Речь идет о Беларуси, которая уже долгое время фактически полностью подчиняется России.

Больше я не вижу других сильных игроков, которые могли бы помогать России. Конечно, есть также Венесуэла, менее десятка стран, постоянно поддерживающих Россию на голосованиях в ООН. Потенциально они могут стать членами коалиции. Но у них практически нет таких ресурсов, как Иран или КНДР, чтобы поддерживать Россию,

– объяснил Мельник.

Расширение так называемой "коалиции зла" можно прежде всего благодаря решению мира, относящимся к России.

"Штаты и другие наши партнеры четко формулируют, каким они видят будущее Украины после завершения войны. Нет ответа на вопрос, как они видят судьбу России, а это критически важно. Потому что достичь результата в Украине невозможно без четкой формулировки позиции в отношении России", – подытожил. Мельник.

В этом случае значительно меньше будут проблемы, связанные с Северной Кореей и Ираном. Начать, прежде всего, стоит именно с России.

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