"Коалиция зла" из 3 стран: кто еще может стать партнером России
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия наносила удары по Украине баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Накануне также появилась информация о том, что Иран может передать России новые баллистические ракеты.
Соединенные Штаты обеспокоены сотрудничеством России с КНДР и Ираном. Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал 24 Каналу, что это можно предотвратить благодаря решительным действиям в отношении самой России.
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Четкая коалиция уже сформирована
Прежде всего, стоит отметить, что сотрудничество России с этими странами началось не во время полномасштабного вторжения. В частности, ракеты в Северной Корее начали производить по советским технологиям.
В последние десятилетия в КНДР наблюдали значительный прогресс в развитии этих технологий. Международные экспертные расследования пришли к выводу, что Северная Корея не могла самостоятельно добиться такого прогресса. Практически все их испытания были удачными.
Уже прослеживалась нить, кто в Северной Корее передавал технологии. Сейчас Россия, очевидно, получает от Северной Кореи благодарность за помощь, которую ранее оказала Россия. Приблизительно такая же ситуация с Ираном,
– отметил Алексей Мельник.
Напомним, что у России и Ирана уже есть формальное соглашение об обходе международных санкций. Поэтому страны откровенно пренебрегают и пренебрегают ограничениями западных стран.
"Сейчас сформировалась четкая коалиция из трех стран, которые друг другу помогают. Это уже вопрос к международному сообществу – есть ли у них политическая воля системно подойти к решению проблемы не только российско-украинской войны. Ведь как Иран, так и КНДР – сама по себе являются проблемами. Нужно комплексное решение", – подчеркнул Мельник.
Браться нужно за Россию
"Коалиция зла" может пополниться еще одной страной. Речь идет о Беларуси, которая уже долгое время фактически полностью подчиняется России.
Больше я не вижу других сильных игроков, которые могли бы помогать России. Конечно, есть также Венесуэла, менее десятка стран, постоянно поддерживающих Россию на голосованиях в ООН. Потенциально они могут стать членами коалиции. Но у них практически нет таких ресурсов, как Иран или КНДР, чтобы поддерживать Россию,
– объяснил Мельник.
Расширение так называемой "коалиции зла" можно прежде всего благодаря решению мира, относящимся к России.
"Штаты и другие наши партнеры четко формулируют, каким они видят будущее Украины после завершения войны. Нет ответа на вопрос, как они видят судьбу России, а это критически важно. Потому что достичь результата в Украине невозможно без четкой формулировки позиции в отношении России", – подытожил. Мельник.
В этом случае значительно меньше будут проблемы, связанные с Северной Кореей и Ираном. Начать, прежде всего, стоит именно с России.
России снабжают ракеты: что известно
- The Wall Street Journal 4 января опубликовал статью с комментариями американских чиновников, считающих, что России передают баллистические ракеты. Речь идет о переговорах России с Ираном, согласно которым уже летом Москве уже могут поставить баллистику.
- Более того, Соединенные Штаты обеспокоены контрактами России с КНДР. В издании утверждают, что страна-агрессорка уже получила от Северной Кореи пусковые установки баллистических ракет, а также десятки баллистических ракет.
- В частности, аналитики Defence Express обращают внимание на то, что у КНДР есть улучшенная версия "Искандеров". Речь идет о ракете ОТРК KN-23.