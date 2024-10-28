Не только КНДР: Путин может готовить тайную сделку с еще одной страной

Россия нашла себе союзника в виде Северной Кореи. Но вполне вероятно, что Путин подпишет договор о партнерстве с еще одной страной.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Россия особенно заинтересована в Северной Корее, которая помогает оружием и живой силой. Диктатор Ким Чен Ын заинтересован, в частности, в модернизации ядерного оружия.

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С кем еще Россия может подписать соглашение

Как отметил Яковенко, сейчас вообще назревает военный блок между тремя тоталитарными странами. Речь идет о России, КНДР и Иране.

Учитывая то, что аналогичный договор Путин может готовить с Ираном, то назревает такой военный блок. Не можем совсем исключить возможность, что на войну в Украине пойдут не только войска из КНДР, но и войска из Ирана,

– отметил Яковенко.

В такой ситуации Украина постепенно должна становиться своеобразным восточноевропейским Израилем. Важно со временем перестать опираться только на международных партнеров. Хотя военная помощь от них бесспорно будет нужна. Но стоит развивать и собственное оружие, чтобы иметь возможность бить по любой точке в России.

Израиль вообще никого не слушает. Там создали ядерное оружие, хотя НАТО было против. Израиль бьет по врагам, несмотря ни на кого. Хотя со стороны США есть предложения, куда не стоит бить. Рано или поздно Украина тоже должна дойти до того, чтобы иметь возможность такое делать,

– подчеркнул Яковенко.

Добавим, в издании The Washington Post отметили, что Запад должен быть готовым к противостоянию с альянсом России, КНДР, Ирана и Китая. Пока они не являются тесно скоординированным объединением, но три из четырех стран обладают ядерным оружием.