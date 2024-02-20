У этих стран разные категории: что объединяет Китай, Россию и Венгрию
Китай и Венгрия, несмотря на возражения, являются союзниками России и Владимира Путина в войне против Украины. К тому же сейчас Пекин и Будапешт между собой налаживают дипломатические отношения, в частности планируют сотрудничать в сфере безопасности.
Несмотря на то, что война все обнажила, международная политика остается сложным и многоуровневым делом. Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.
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"Глядя вперед, не сегодняшним днем дыша, мы должны понимать, что у каждой из этих стран своя степень собственных интересов", – отметил дипломат.
Какая цель сотрудничества Венгрии и Китая с Россией
Под властью Кремля нет ни границ, ни принципов, ни чести, ни вопроса жизни и смерти. Путинская Россия – это фашистская диктатура й после убийства Алексея Навального все в очередной раз в этом убедились.
Китай является более взвешенной и разумной автократией. В КНР есть баланс интересов, осознание себя как части мира, поэтому Пекин выбирает сложный, но продуманный путь. В то же время Венгрия – это паршивый хвостик.
Будапешт – это гиена, которая где-то бегает, что-то доедает, но при случае обязательно нападет на льва. Мы говорим не о населении, а о режиме,
– сказал Веселовский.
Венгры – смелые, свободолюбивые и демократические люди, у которых есть понимание того, что происходит с Украиной и сочувствие, но режим, контроль над средствами массовой информации, "послушные" депутаты, партия "Фидес" создают такую Венгрию.
Это разные категории. Хорошо, если мы это различаем и в наших контактах с ним мы четко определяем кто есть кто и, конечно, хорошо, если мы помогаем это понимать тем, кто имеет какие-то иллюзии,
– добавил дипломат.
По его мнению, Китай при всех его двусмысленностях останется сбалансированным государством, пройдет время и Венгрия вернется к нормальному состоянию.
Позиция Венгрии в отношении Украины
- Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал очередное циничное заявление. Он призвал превратить Украину в "буферную зону". Мол, украинское государство может сохраниться, только если станет буферной зоной между Россией и Западом и откажется от интеграции в ЕС и НАТО.
- Евросоюз готовит новый 13-й пакет санкций против России. Его планируют одобрить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Однако, по словам высокопоставленного дипломата ЕС, Венгрия блокирует новый санкционный пакет против России.
- Кроме этого, Орбан выступил за полное закрытие европейского рынка для украинской агропродукции.