У этих стран разные категории: что объединяет Китай, Россию и Венгрию

Китай и Венгрия, несмотря на возражения, являются союзниками России и Владимира Путина в войне против Украины. К тому же сейчас Пекин и Будапешт между собой налаживают дипломатические отношения, в частности планируют сотрудничать в сфере безопасности.

Несмотря на то, что война все обнажила, международная политика остается сложным и многоуровневым делом. Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

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"Глядя вперед, не сегодняшним днем дыша, мы должны понимать, что у каждой из этих стран своя степень собственных интересов", – отметил дипломат.

Какая цель сотрудничества Венгрии и Китая с Россией

Под властью Кремля нет ни границ, ни принципов, ни чести, ни вопроса жизни и смерти. Путинская Россия – это фашистская диктатура й после убийства Алексея Навального все в очередной раз в этом убедились.

Китай является более взвешенной и разумной автократией. В КНР есть баланс интересов, осознание себя как части мира, поэтому Пекин выбирает сложный, но продуманный путь. В то же время Венгрия – это паршивый хвостик.

Будапешт – это гиена, которая где-то бегает, что-то доедает, но при случае обязательно нападет на льва. Мы говорим не о населении, а о режиме,

– сказал Веселовский.

Венгры – смелые, свободолюбивые и демократические люди, у которых есть понимание того, что происходит с Украиной и сочувствие, но режим, контроль над средствами массовой информации, "послушные" депутаты, партия "Фидес" создают такую Венгрию.

Это разные категории. Хорошо, если мы это различаем и в наших контактах с ним мы четко определяем кто есть кто и, конечно, хорошо, если мы помогаем это понимать тем, кто имеет какие-то иллюзии,

– добавил дипломат.

По его мнению, Китай при всех его двусмысленностях останется сбалансированным государством, пройдет время и Венгрия вернется к нормальному состоянию.

Позиция Венгрии в отношении Украины