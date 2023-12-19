Российский военный обратился в МУС: будет свидетельствовать о военных преступлениях России

Один из российских оппозиционных проектов опубликовал интервью с захватчиком, который является соучредителем ЧВК "Редут". Оккупант сбежал в Нидерланды, чтобы дать показания в Международном уголовном суде о военных преступлениях России в Украине.

Сообщается, что оккупант является майором, бывшим офицером ГРУ, старшим инструктором так называемой ЧВК "Вагнера", "экс-полковником и начальником 4-го отдела управления спецопераций" так называемой генпрокуратуры террористической группировки "ДНР".

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Что известно об оккупанте и ЧВК "Редут"

Игорь Саликов прибыл в Амстердам в понедельник. Бывший военнослужащий России обратился в Международный уголовный суд с заявлением о готовности свидетельствовать о преступлениях российской армии.

Расследователи проекта "Схемы" установили, что он является одним из соучредителей российской общественной организации "Ветераны миротворческих миссий и локальных конфликтов". Согласно данным из российских реестров, эта ОО существовала с 2008 по 2011 год. Она и положила начало так называемой частной военной компании "Редут".

Бойцы вооруженного формирования "Редут" воевали в Сирии на стороне режима Башара Асада. Впоследствии эта "ЧВК" трансформировалась, перешла под руководство Главного разведывательного управления России и набрала бойцов в разные разветвленные подразделения "Редута", которые участвуют в войне против Украины.

Игорь Саликов является соучредителем ОО "Ветераны миротворческих миссий и локальных конфликтов" / Скриншот "Радио свобода"

В одной из соцсетей российского экс-военнослужащего было найдено фото, датированное 2010 годом. На нем он держит нашивку эмблемы так называемого "Центра оперативно-тактических задач "Редут-антитеррор". Также в профиле военного есть фотографии из Ирака, где работала ЧВК "Редут".

Информация из соцсетей Игоря Саликова / Скриншот "Радио свобода"

Также удалось установить его псевдоним, который он часто использует – Игорь Коваль.

Псевдоним Игоря Саликова / Скриншот "Радио свобода"

Саликов в своей открытой биографии указывает, что он принимал участие в ликвидации банд моджахедов-афганцев на территории Таджикистана и горного Узбекистана. С 1992 года мужчина стал наемником.

Сотрудничество с Офисом Генерального прокурора

Руководитель департамента по противодействию преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов заявил, что часть озвученных им деталей уже удалось подтвердить.

Да, я подтверждаю тот факт, что Офис Генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который дает нам свидетельства о действиях России, начиная с 2013 года, с подготовки к открытому вторжению, особенности открытого вторжения,

– сказал Белоусов.

В Офисе Генпрокурора не уточнили, как именно началось это сотрудничество. Но добавили, что верят, что информация, предоставленная российским боевиком, будет ценной и поможет Международному уголовному суду установить обстоятельства военных преступлений, совершаемых силами РФ в Украине.

В частности, Саликов заявил, что готов свидетельствовать против идеолога проекта "Новороссия" Владислава Суркова, депутата нелегитимной российской Госдумы и главаря боевиков ОРДЛО Александра Бородая и командира 10 бригады спецотряда ГУ ГШ генерал-майора Сергея Свида.

Он также готов рассказать о военных преступлениях ЧВК "Вагнера", а также высокопоставленных работниках ФСБ и минобороны России, прямо причастных к военным преступлениям в Украине в течение 2014 – 2015 годов, а также после начала полномасштабного вторжения.

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