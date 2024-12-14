По Украине созывают заседание Совбеза ООН: Кислица назвал дату и детали

Из-за массированных обстрелов Россией гражданского населения и критической инфраструктуры нашей страны созывают заседание Совета безопасности ООН. Оно состоится в понедельник, 16 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в соцсети Х (ранее твиттер).

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Заседание Совбеза ООН по Украине

По словам Кислицы, заседание будет иметь тему "Поддержка мира и безопасности Украины".

Он сообщил, что заседание созывают для рассмотрения гуманитарных последствий вооруженной агрессии России, в частности ее массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

Соответствующая трансляция будет происходить на сайте Организации Объединенных Наций (ООН) 16 декабря в 22:00 (по киевскому времени).

Напомним, Россия в пятницу, 13 декабря, в очередной раз массированно атаковала Украину. В ряде областей раздавались взрывы. Под атакой вражеских сил оказалась энергетика нашей страны.

В Укрэнерго тогда сообщали, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления был увеличен. Это уже 12-я массированная ракетно-дроновая атака на энергосистему Украины за этот год.

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В МАГАТЭ отмечали, что 5 из 9 энергоблоков в Украине снизили мощность из-за утренней атаки России на энергетику.

По данным Воздушных сил ВСУ радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 287 средств воздушного нападения противника.

По состоянию на 11:30 (13 декабря) подтвердили, что удалось сбить: