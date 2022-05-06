Совбез ООН одобрит первое заявление по Украине за время полномасштабной войны – СМИ

В пятницу, 6 мая, Совет Безопасности ООН одобрит свое первое заявление с начала полномасштабной войны, которое развернула Россия против Украины. Сообщается, что письменный набросок документа предоставили Норвегия и Мексика.

По информации дипломатов, Совет Безопасности, включая Россию, которая имеет право вето и может заблокировать любое неприемлемое для себя решение, согласился выразить "глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности в Украине".

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Что известно о заявлении Совбеза ООН

В заявлении содержится упоминание, что все государства-члены должны взять на себя обязанность разрешить конфликт мирным способом. Кроме того, Совбез должен найти консенсус и присоединиться к поддержке Украины.

Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности Украины,

– говорится в очерке.

Как сообщает Reuters, заявление было согласовано, несмотря на обострившийся дипломатический спор после того, как 24 февраля Россия начала наступление на Украину. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал это вторжение "абсурдной войной".

В Нью-Йорке продолжается заседание Совета Безопасности ООН: что следует знать

5 мая в 22:00 началось заседание Совбеза ООН. Делегации со всего мира прибыли в США, инициировавшие встречу.

Известно, что на заседании обсуждались проблемы защиты мирного населения на гражданской инфраструктуре в Украине.

На заседании выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он рассказал, что из Украины эвакуировали около 500 гражданских лиц. Он напомнил, что получил согласие России на эвакуацию 26 апреля – во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве.

Украину представлял дипломат Сергей Кислица, который, к слову, раскритиковал Совбез ООН за бездействие. Он напомнил, что Россия уже выпустила более 2000 ракет и большинство из них ударило по гражданской, а не по военной инфраструктуре.

В настоящее время Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проводит сбор доказательств и свидетельств по поводу действий, которые совершили российские оккупанты после вторжения в Украину. После предъявления обвинений Россию могут признать военным преступником и привлечь к ответственности.

Отметим, что вторжение России в Украину – это нарушение Устава ООН. Организация планирует наращивать масштабы спасательных операций на украинской территории.

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