Информация о новом заседании появилась на сайте Совбеза ООН. Оно начнется около 17:00 по киевскому времени.

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Совбез обсудит вопросы мира и безопасности в Украине

Главным вопросом заседания станет поддержание мира и безопасности Украины. Участие примет и постоянный представитель Украины при Организации Объединенных наций Сергей Кислица. Вероятно, он выступит.

Генсек ООН сообщал, что война повлекла за собой трехмерный кризис

Отметим, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявлял , что война в Украине вызвала трехмерный кризис в мире: энергетический, финансовый и продовольственный. В первую очередь от этого страдают страны, которые можно назвать "уязвимыми".

В ООН считают, что делали все возможное для поддержки Украины, в частности гуманитарных аспектах. Гутерреш считает, что установление мира возможно только путем прекращения огня и переговоров.

Обратите внимание! 7 мая Совбез ООН принял первую с 24 февраля резолюцию по войне в Украине. В ней выразили "глубокую обеспокоенность".

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ООН будет расследовать военные преступления в Украине

Ранее Совет ООН по правам человека принял резолюцию "Ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии". В нем есть требование прекратить войну в Украине, перестать атаковать жилую и гражданскую инфраструктуру.

Совет ООН обратился в международную следственную комиссию с просьбой расследовать преступления России на территории Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областей.

Позиция генсека ООН по войне в Украине

Антониу Гутерреш сообщил , что пока не видит предпосылок для наступления мира в Украине.

Генсек ООН уверен, что война не продлится вечно. Переговоры будут, однако, не в близкой перспективе.

По словам советника главы ОП Сергея Лещенко , именно Гутерреш дал толчок для эвакуации воинов из "Азовстали".

Генсек ООН говорил об этом во время встречи в Москве с Владимиром Путиным.

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