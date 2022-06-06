Інформація про нове засідання з'явилась на сайті Радбезу ООН. Зустріч розпочнеться 6 червня близько 17:00 за київським часом.

Актуально Нова загроза для України чи прихований союзник: чого чекати від Угорщини, яка дружить з Путіним

Радбез обговорить питання миру та безпеки в Україні

Головним питанням засідання стане підтримання миру та безпеки України. Участь у заході візьме і постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Ймовірно, він виступить із промовою.

Генсек ООН повідомляв, що війна спричинила тривимірну кризу

Зазначимо, що раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що війна в Україні спричинила тривимірну кризу в світі: енергетичну, фінансову та продовольчу. Передусім від цього страждають країни, які можна назвати "вразливими".

В ООН вважають, що робили все можливе задля підтримки України, зокрема, в гуманітарних аспектах. Гутерреш переконаний, що встановлення миру можливе лише шляхом переговорів після припинення вогню.

Зверніть увагу! 7 травня Радбез ООН ухвалив першу з 24 лютого резолюцію щодо війни в Україні. У ній висловили "глибоке занепокоєння".

До теми Фінальним акордом війни стане трибунал для Путіна, – Україна в Радбезі ООН

ООН розслідуватиме військові злочини в Україні

Раніше Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію "Погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії". У ній є вимога припинити війну в Україні, перестати атакувати житлову та цивільну інфраструктуру.

Рада ООН звернулась до міжнародної слідчої комісії з проханням розслідувати злочини Росії на території Сумської, Харківської, Чернігівської та Київської областей.

Позиція генсека ООН щодо війни в Україні

Антоніу Гутерреш повідомив, що поки не бачить передумов для настання миру в Україні.

Генсек ООН впевнений, що війна не триватиме вічно. Переговори будуть, проте не у близькій перспективі.

За словами радника голови ОП Сергія Лещенка, саме Гутерреш дав поштовх для евакуації воїнів з "Азовсталі".

Генсек ООН говорив про це з Володимиром Путіним під час зустрічі в Москві.

Тим часом: генерал США закликав надати Україні винищувачі – у відео