Совещание России и НАТО по "гарантиям безопасности" запланировано на 12 января, – СМИ

26 декабря 2021 , 04:08
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Источник:

Anadolu

Представители России и НАТО намерены предметно пообщаться 12 января. Об этом узнали журналисты из источников в Альянсе.

О темах совещания не сообщалось. Однако, как свидетельствуют заявления из России, очевидно будет идти речь о "гарантиях безопасности", которые практически в форме ультиматума выдвинула Россия.

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"Гарантии безопасности" НАТО с Россией обсудят уже в январе

Турецкое государственное информационное агентство узнало у неназванного источника в НАТО, что генсек Альянса Йенс Столтенберг решил провести совещание с Россией 12 января 2022 года. В этот же день в Брюсселе состоится заседание руководителей генеральных штабов стран НАТО.

Относительно повестки дня и позиции Кремля источник сказал только такое: "Мы контактируем с Россией по этому поводу".

Заметим, в пятницу, 24 декабря, министерство иностранных дел России сообщило, что получило от НАТО предложения по поводу такого совещания – на уровне послов.

Как уверяют россияне:

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Автор: Олесь Друкач