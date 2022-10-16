Совет ЕС обсудит 9 пакет санкций против России: рассмотрят конфискацию замороженных активов

Совет Евросоюза по иностранным делам соберется 17 октября в Люксембурге. Одним из вопросов повестки дня станет девятый пакет санкций против России.

Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что министры иностранных дел стран ЕС будут призывать еще больше поддерживать Украину.

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"Ведут работу над девятым пакетом санкций против России, а также механизмом конфискации замороженных российских государственных активов и создания специального трибунала за преступления, совершенные Россией", – сообщил Ринкевичс.

Газовая ловушка России для ЕС

По данным Kiel Institute, с 24 февраля Евросоюз купил российской нефти и газа на 100 миллиардов евро. В настоящее время объемы импорта сократились, но все равно достигают 260 миллионов долларов в день. В то же время, с начала полномасштабного вторжения до 3 октября ЕС и страны-члены отдельно предоставили Украине поддержку на сумму 29,2 миллиарда евро.

Хотя Кремль на 60% сократил поставки энергоносителей в ЕС, но доходы по сравнению с 2021 годом упали лишь на 30%.

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