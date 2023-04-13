До конца весны: Совет ЕС согласовал выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины
Источник:Европейский Совет
Совет ЕС выделит 1 млрд евро на боеприпасы для Украины до 31 мая. Соответствующее решение было принято 13 апреля.
Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что этим решением Евросовет вводит в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС.
Смотрите также Франция заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов Украине, – СМИ
Украина получит больше боеприпасов
Нет лучшей демонстрации единой решимости и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора,
– заявил Боррель.
Это решение позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине, из существующих запасов или на средства изменения приоритетов действующих заказов в течение периода с 9 февраля по 31 мая 2023 года.
Решение также вводит в действие первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.
Напомним, что вместе с предыдущими 7 траншами поддержки общий взнос ЕС для Украины составляет 4,6 миллиарда евро.
Как мир помогает Украине с боеприпасами
- Недавно Евросоюз и Норвегия согласовали программу поставок 1 миллиона снарядов калибром 155 миллиметров для Украины. На реализацию плана было выделено 2 миллиарда евро.
- Кроме того, в Болгарии заявили о возможности передать на нужды нашего государства большое количество снарядов. По словам главы оборонного ведомства страны, это может даже изменить ход войны, ведь речь идет о сотнях тысяч боеприпасов.
- Вместе с тем Польша будет в несколько раз увеличивать объемы производства снарядов для Вооруженных Сил. Премьер-министр Матеуш Моравецкий констатировал, что предприятие Dezamet будет наращивать свои мощности, чтобы нашим военным было чем давать отпор оккупантам.
- Также министр обороны Франции Себастьян Лекорню говорил о том, что его государство в два раза увеличит поставки снарядов 155-миллиметрового калибра, ведь они крайне нужны Украине для контрнаступления.