До конца весны: Совет ЕС согласовал выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины

Совет ЕС выделит 1 млрд евро на боеприпасы для Украины до 31 мая. Соответствующее решение было принято 13 апреля.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что этим решением Евросовет вводит в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС.

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Украина получит больше боеприпасов

Нет лучшей демонстрации единой решимости и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора,

– заявил Боррель.

Это решение позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине, из существующих запасов или на средства изменения приоритетов действующих заказов в течение периода с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Решение также вводит в действие первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

Напомним, что вместе с предыдущими 7 траншами поддержки общий взнос ЕС для Украины составляет 4,6 миллиарда евро.

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