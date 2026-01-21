Такое мнение 24 Канала высказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что сами же Штаты не вносят ни копейки. Это доказывает, что Трамп действует как бизнесмен, а не президент страны-лидера мира.

Зачем Трампу "Совет мира"?

Президент Республиканского клуба объяснил, что Трамп уже давно меняет свои идеи по восстановлению Газы. Важно уточнить, что для того, чтобы вступить в "Совет мира" стране нужно заплатить США 1 миллиард долларов. То есть Трамп не планирует платить – деньги наоборот нужны ему.

Он хочет собрать сотни миллиардов и пожертвовать на восстановление Газы. Трамп до сих пор зациклен на идее достижения цели, базируясь на сделке. То есть у него нет морали. Это ужасно и несвойственно Америке,

– подчеркнул он.

Пинкус заметил, что мораль, даже в геополитике, – это честность, лояльность, преданность и защита тех, кто стремится к свободе, независимости и демократии. Однако благодаря идее о концепции "Совета мира" президент США доказал, что ему безразлично на мировой порядок.

Справка. В издании Financial Times объясняют, что идея "Совета мира" родилась из проекта умиротворения Сектора Газы. Она предусматривала контроль восстановления Сектора. Сейчас Трамп решил спроецировать это на Украину, поэтому ключевая цель "Совета мира" – контроль и гарантии выполнения мирного плана. Однако его пока нет, и Россия отвергает любые предложения. Поэтому в издании приходят к итогу, что план США далек от реализации.

По словам президента Республиканского клуба, Трамп не осознает всю ответственность быть президентом страны, которая должна быть мировым лидером. Хуже всего, что президент США таким образом отталкивает от себя американский народ.

