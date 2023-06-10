Военным увеличат отпуска: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала проект закона о предоставлении отпусков военным. Он предусматривает 30 дней отпуска.

"За" решение проголосовали 270 народных депутатов. Его приняли 10 июня. Речь идет о проекте закона №9378.

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Что предполагает новый проект закона

Согласно ему, военным предоставляется отпуск 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих,

– заявил нардеп.

Согласно проекту закона, военный будет иметь:

во время военного положения – ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней за полный год службы;

за полный год службы; отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением зарплаты – не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, однако не более двух суток в один конец;

без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, однако не более двух суток в один конец; ежегодный основной отпуск можно брать частями трижды в год, если отсутствуют одновременно не более 30% бойцов от общей численности.

Ярослав Железняк объяснил, что проект закона №9378 – это часть из законопроекта №9342, который был о выплатах военным. Однако, его рассмотрение затягивается до июля 2023 года.

Нардеп отметил, что ко второму чтению в основном законопроекте №9342 была норма об отпуске курсантов – 20 дней летний + 10 дней зимний. Однако этого уже нет в принятом 10 июня проекте закона №9378.

Что этому предшествовало

В декабре 2022 года Верховная Рада разрешила военным уходить в отпуск на 10 дней во время военного положения.

Тогда военным разрешили уходить в часть ежегодного основного отпуска, который составляет 10 дней, и в отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением зарплаты на такое же количество дней.

Следует отметить, что военные могут получить отпуск по состоянию здоровья. Его продолжительность – 30 календарных дней. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Чтобы проект закона вступил в силу, его должен подписать глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и отправить президенту Украины. Тогда Владимир Зеленский должен подписать его. Только тогда он вступает в силу.