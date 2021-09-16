Совет судей в присутствии послов G7 пообещал избрать членов Этического совета

В Офисе Президента провели встречу, посвященную имплементации законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). В частности пообещали избрать членов Высшего совета правосудия (ВСП).

На встрече 16 сентября были представители послов ЕС и стран G7. В частности поговорили о завершении процесса создания Этического совета.

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Совет судей пообещала избрать членов Этического совета

Во время встречи в ОП обсудили судебную реформу в Украине. В частности, участники призвали Совет судей Украины все же избрать своих делегатов в Этический совет, чтобы завершить его формирование.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что "хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих лиц".

Председатель Совета судей Богдан Монич пообещал, что делегатов все же изберут.

Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем,

– заверил Монич.

Он заверил, что, мол, они уже подготовили предложения по совершенствованию процедуры избрания членов Этического совета. Однако конкретных сроков по избранию делегатов в Этический совет ни председатель Верховного суда, ни глава Совета судей не назвали.

Однако все участники, кроме представителей судебной власти, приняли совместное заявление, в котором приветствуют делегирование кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведению конкурса на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Коротко о судебной реформе

11 сентября парламент принял пакет законопроектов, которые должны запустить судебную реформу.

13 сентября Совет судей Украины не выбрал 3 своих представителей в Этический совет, ведь во время голосования 16 из 26 членов Совета судей не поддержали ни одного из кандидатов. То есть проголосовали "против всех".

После голосования вспыхнул скандал. Причина – судебная реформа в Украине оказалась под угрозой срыва.

После этого Владимир Зеленский заявил, что незаконные действия, направленные на блокирование судебной реформы, получат отпор. Именно тогда он анонсировал, что 16 сентября соберут на встречу председателя Совета судей, Верховного Суда, парламентариев, а также послов "Большой семерки".