Совет Украина – НАТО обсудил удары со стороны России: что пообещали

На Совете Украина – НАТО обсудили последствия воздушных российских атак по нашему государству. Партнеры, в частности, обязалась усиливать противовоздушную оборону Украины.

В ходе состоявшегося в среду, 10 января, внеочередного заседания Совета Украина – НАТО страны-члены Североатлантического альянса осудили эскалацию российских воздушных ударов по Украине. Они подтвердили готовность предоставить дополнительные системы ПВО и другую военную помощь, сообщает 24 Канал.

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Оборона Украины на повестке дня

На заседании Совета было объявлено о планах союзников по увеличению военной помощи Украине в 2024 году. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

НАТО решительно осуждает ракетные и дроновые атаки России на украинских гражданских, в том числе оружием из КНДР и Ирана. Путин пытается сломать Украину массовыми ударами, но не добьется успеха. Кампания жестокости лишь укрепляет решимость Украины,

– сказал Столтенберг.

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко отметила важность заседания и переход от обещаний к конкретным действиям. Она отметила, что все страны-члены Альянса подтвердили намерение продолжать поддержку Украины и никто не устал от войны.

По словам Галибаренко, эффективность украинской ПВО уже впечатляет (80% сбитых целей), а союзники приветствуют успехи Украины в отстранении российского флота от Крыма. Она также сообщила об анонсах новых пакетов военной помощи и увеличении вкладов в комплексный пакет помощи НАТО.

Прозвучали анонсы от некоторых стран уже о новых пакетах военной помощи. Я думаю, что это хорошая новость в начале нового года. Также прозвучали анонс от отдельных стран о том, что будут увеличены их взносы в комплексный пакет помощи,

– сказала посол при НАТО.

В ходе заседания были обсуждены новые вызовы, связанные с поставкой России баллистических ракет из КНДР. Галибаренко отметила, что НАТО должна играть роль в предотвращении такого партнерства в будущем.

Добавим, что во время Совета командующий Военно-воздушными силами Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев ознакомили союзников с последствиями атак, а также потребностями Украины в средствах ПВО и ракетах к имеющимся комплексам.

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Контекст: что нужно знать