Совет Украина – НАТО обсудил удары со стороны России: что пообещали
Источник:NATO
На Совете Украина – НАТО обсудили последствия воздушных российских атак по нашему государству. Партнеры, в частности, обязалась усиливать противовоздушную оборону Украины.
В ходе состоявшегося в среду, 10 января, внеочередного заседания Совета Украина – НАТО страны-члены Североатлантического альянса осудили эскалацию российских воздушных ударов по Украине. Они подтвердили готовность предоставить дополнительные системы ПВО и другую военную помощь, сообщает 24 Канал.
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Оборона Украины на повестке дня
На заседании Совета было объявлено о планах союзников по увеличению военной помощи Украине в 2024 году. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
НАТО решительно осуждает ракетные и дроновые атаки России на украинских гражданских, в том числе оружием из КНДР и Ирана. Путин пытается сломать Украину массовыми ударами, но не добьется успеха. Кампания жестокости лишь укрепляет решимость Украины,
– сказал Столтенберг.
Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко отметила важность заседания и переход от обещаний к конкретным действиям. Она отметила, что все страны-члены Альянса подтвердили намерение продолжать поддержку Украины и никто не устал от войны.
По словам Галибаренко, эффективность украинской ПВО уже впечатляет (80% сбитых целей), а союзники приветствуют успехи Украины в отстранении российского флота от Крыма. Она также сообщила об анонсах новых пакетов военной помощи и увеличении вкладов в комплексный пакет помощи НАТО.
Прозвучали анонсы от некоторых стран уже о новых пакетах военной помощи. Я думаю, что это хорошая новость в начале нового года. Также прозвучали анонс от отдельных стран о том, что будут увеличены их взносы в комплексный пакет помощи,
– сказала посол при НАТО.
Добавим, что во время Совета командующий Военно-воздушными силами Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев ознакомили союзников с последствиями атак, а также потребностями Украины в средствах ПВО и ракетах к имеющимся комплексам.
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Контекст: что нужно знать
- Еще 3 января 2024 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО. Тогда он констатировал, что одной из ключевых тем для обсуждения станет усиление противовоздушной обороны нашего государства.
- Напомним, что массированные удары 29 декабря 2023 года стали одними из самых больших с начала вторжения. Российские оккупанты использовали крылатые ракеты и дроны. Скажем, атака на Киев повлекла за собой человеческие потери и разрушения инфраструктуры. В частности, пострадала станция метро.
- Через несколько дней, 2 января, Россия снова осуществила массированную атаку. Благодаря усилиям небо было уничтожено большинство ракет и БпЛА. Под прицелом находились Киев, Харьков и другие города. В столице пострадали 54 человека, 3 человека – погибли.
- Уже 8 января захватчики нанесли массированный удар из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и ракетоносителей МиГ-31К. Враг пытался уничтожить объекты в Староконстантинове, Кривом Роге, Запорожье, Днепре и Харькове. Без жертв, пострадавших и разрушений не обошлось.