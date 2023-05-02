Резников, Залужный и Малюк просят Раду отложить рассмотрение закона о возвращении 30 тысяч

В апреле Верховная Рада приняла законопроект №8312, согласно которому военным возвращают доплату в размере 30 тысяч гривен. Однако Алексей Резников, Валерий Залужный и Василий Малюк просят парламент отложить рассмотрение этого законопроекта.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. По его словам, авторы письма просят собрать рабочую группу, которая урегулирует этот вопрос.

Смотрите также Наполовину меньше денег: некоторым военным сократили выплаты

В чем состоит проблема

Рассмотрение законопроекта просят отложить, ведь военные считают, что:

проголосованная недавно правка не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов;

ее текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности;

система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге;

популизм в этом вопросе может иметь очень негативные последствия и вызвать разочарование.

Авторы письма предлагают разработать нормативную базу по оплате труда защитников более дифференцированно и главное – с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны.

Кроме того, руководители силового блока советуют собрать рабочую группу из представителей Верховной Рады, Кабинета Министров, Генерального штаба ВСУ и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопросы оплаты труда защитников.

Разделяем такой подход и считаем, что вопросы военных нельзя решать без участия самих военных. Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение по чувствительному для общества вопросу оплаты труда наших защитников,

– написал Арахамия.

Военное командование выступило против начисления выплат защитникам / Фото из телеграма Арахамии

Добавим, что авторами письма выступили министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь и глава СБУ Василий Малюк.

Рабочая группа разработает законопроект до конца мая / Фото из телеграма Арахамии

Что этому предшествовало