Рада вернула 30 тысяч доплат военным

Военным вернут дополнительные выплаты в размере 30 тысяч гривен. Верховная Рада 10 апреля поддержала инициативу.

За это проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

Ранее Зеленский ответил на петицию о возвращении премии в 30 тысяч гривен военным

Доплаты будут действовать до конца периода военного положения для всех защитников. Они не будут зависеть от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Есть нюансы

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что в законопроекте №8312 есть правка, которая возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий. В общем – до 10 минимальных зарплат.

Главное, чтобы возвращение надбавок сработало: скорее всего нужно менять Бюджет. Ограничение на зарплаты до 10 минимальных зарплат – это маленькая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит,

– утверждает Железняк.

Он отметил, что в день на выплаты военным тратили 2,7 миллиарда гривен.

Что этому предшествовало