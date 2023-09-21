Рада приняла 99,9% требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, – Арахамия

21 сентября 2023, 15:57
Читати новину українською

Источник:

Давид Арахамия

Верховная Рада скоро завершит все необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС законы. Давид Арахамия сообщил, что в настоящее время парламент выполнил 99% необходимого.

В частности, Верховная Рада 21 сентября приняла закон о нацменьшинствах. Украина должна была принять его в рамках семи рекомендаций от Евросоюза. 

Смотрите также ATACMS под елку и консолидация союзников: каковы первые результаты визита Зеленского в США

Украина приближается к ЕС

Верховная рада приняла 99,9% того, что требует Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Соответствующую информацию сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он рассказал, что 21 сентября парламент принял закон о национальных меньшинствах, а также рассмотрел в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП). Относительно последнего еще возникают дискуссии, однако Арахамия уверен, что закон примут во втором чтении. Это произойдет через несколько недель.

И на этом все – парламент свою домашнюю работу проделал. Мы передаем эстафету Кабинету Министров,
– отметил Арахамия.

Он добавил, что Верховная Рада будет помогать правительству во всем, в чем ему нужна будет поддержка.

Вступление Украины в ЕС

  • Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина добилась больших успехов с момента предоставления ему статуса кандидата. Она добавила, что будущее государства в Евросоюзе, а объединение должно быть готово принимать новых членов.
  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а в НАТО еще раньше. Решение о вступлении страны уже принято, и Евросоюз готовится принимать мощного игрока. Однако на вступление оказывает значительное влияние война.
  • ЕС уже готовит отчет о расширении – его должны обнародовать в октябре. Он будет содержать рекомендации о начале переговоров по вступлению в ЕС для Украины и Молдовы, а для Грузии – о получении статуса кандидата.

 

Автор: Дмитро Усик