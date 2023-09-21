Рада приняла 99,9% требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, – Арахамия

Верховная Рада скоро завершит все необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС законы. Давид Арахамия сообщил, что в настоящее время парламент выполнил 99% необходимого.

В частности, Верховная Рада 21 сентября приняла закон о нацменьшинствах. Украина должна была принять его в рамках семи рекомендаций от Евросоюза.

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Украина приближается к ЕС

Верховная рада приняла 99,9% того, что требует Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Соответствующую информацию сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он рассказал, что 21 сентября парламент принял закон о национальных меньшинствах, а также рассмотрел в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП). Относительно последнего еще возникают дискуссии, однако Арахамия уверен, что закон примут во втором чтении. Это произойдет через несколько недель.

И на этом все – парламент свою домашнюю работу проделал. Мы передаем эстафету Кабинету Министров,

– отметил Арахамия.

Он добавил, что Верховная Рада будет помогать правительству во всем, в чем ему нужна будет поддержка.

Вступление Украины в ЕС