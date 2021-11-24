Советник Зеленского считает Порошенко олигархом
Источник:24 канал
Владимир Зеленский, инициировав закон об олигархах, фактически объявил им войну. Петр Порошенко себя не считает олигархом, в то же время советник президента Алексей Устенко наоборот уверен в этом.
Соответствующую позицию Устенко высказал в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он заверил, что есть четкие критерии, чтобы считать пятого президента олигархом.
Обратите внимание Первым доказал, что закон об олигархах работает, – Зеленский потроллил Порошенко
"По моему мнению, Порошенко – олигарх. Когда есть дискуссия, являются ли Ахметов, Коломойский, Порошенко и еще десяток людей олигархами – используют для этого параметры", – объяснил советник.
Устенко не согласился с мнением, что закон написан специально "под Порошенко".
Можно было выписывать любые законы, вот сделали именно так. Будь это действительно проблема – мы бы с вами слышали от научной среды, что мы неправильно выписали. Однако там так не считают.
Он добавил, что закон достаточно мягкий для региональных олигархов. Заверил, что в Украине существует целая группа таких "региональных феодалов".Полное интервью с Алексеем Устенко можно будет посмотреть завтра, 24 ноября, в 16.00 на 24 канале. Не пропустите!
Порошенко и закон об олигархах: что известно
- Закон об олигархах Зеленский подписал еще 5 ноября. Сразу через несколько дней Порошенко сообщил, что продал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал".
- В СМИ сразу же начали связывать эти события. Мол, Порошенко боится статуса олигарха.
- Впоследствии Зеленский в своем обращении к украинцам потроллил Порошенко. Он сказал, что пятый президент таким образом первым доказал, что закон об олигархах работает.