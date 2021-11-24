Советник Зеленского считает Порошенко олигархом

Владимир Зеленский, инициировав закон об олигархах, фактически объявил им войну. Петр Порошенко себя не считает олигархом, в то же время советник президента Алексей Устенко наоборот уверен в этом.

Соответствующую позицию Устенко высказал в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Он заверил, что есть четкие критерии, чтобы считать пятого президента олигархом.

Обратите внимание Первым доказал, что закон об олигархах работает, – Зеленский потроллил Порошенко

"По моему мнению, Порошенко – олигарх. Когда есть дискуссия, являются ли Ахметов, Коломойский, Порошенко и еще десяток людей олигархами – используют для этого параметры", – объяснил советник.

Устенко не согласился с мнением, что закон написан специально "под Порошенко".

Можно было выписывать любые законы, вот сделали именно так. Будь это действительно проблема – мы бы с вами слышали от научной среды, что мы неправильно выписали. Однако там так не считают. Олег Устенко Советник президента по экономическим вопросам

Он добавил, что закон достаточно мягкий для региональных олигархов. Заверил, что в Украине существует целая группа таких "региональных феодалов".

Порошенко и закон об олигархах: что известно

Закон об олигархах Зеленский подписал еще 5 ноября. Сразу через несколько дней Порошенко сообщил, что продал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал".

В СМИ сразу же начали связывать эти события. Мол, Порошенко боится статуса олигарха.

Впоследствии Зеленский в своем обращении к украинцам потроллил Порошенко. Он сказал, что пятый президент таким образом первым доказал, что закон об олигархах работает.

Полное интервью с Алексеем Устенко можно будет посмотреть. Не пропустите!