Советники "Нормандии" договорились о новой дате встречи: детали

Советники "нормандской четверки" должны в следующий раз встретиться в Берлине. Встречу назначили на 10 февраля.

Над вопросом урегулирования ситуации в отношении Украины активно работают Франция и Германия. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

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Советники по национальной безопасности встретились в нормандском формате несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине,

– сказал он.

Французский политик в очередной раз подчеркнул, что Франция будет делать все возможное для содействия деэскалации ситуации вокруг Украины.

Восстановление нормандского формата

Нормандский формат переговоров по разрешению конфликта на Донбассе обновился 26 января 2022 года – впервые после 2019. В Париже вживую встретились советники глав государств N4 и говорили 8 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты договорились работать над восстановлением нормандского формата.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским "выразил поддержку усилиям в "нормандском формате" и "продвижению имплементации минских договоренностей".

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СМИ сообщали, что встреча советников "нормандской четверки" может состояться в конце января или начале февраля. Говорилось о дате 12 февраля.