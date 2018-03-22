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Советников Трампа удивило его предложение Путину

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Предложение Трампа встретиться с Путиным стала неожиданностью для советников главы Белого дома
Предложение Трампа встретиться с Путиным стала неожиданностью для советников главы Белого дома / elobservador.com.uy

Глава Белого дома в своей телефонном разговоре с Владимиром Путиным 20 марта сказал, что рассчитывает встретиться с российским президентом в ближайшее время. Эти слова стали неожиданностью для старших советников Дональда Трампа.

Дело в том, что в материалах брифинга, написанных канцелярией госсекретаря США для телефонного разговора с Путиным, не было никаких упоминаний о возможной встрече и помощникам не давали указаний готовиться к ней, сообщает The Washington Post со ссылкой на слова высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

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Издание отмечает, что ранее сотрудники Белого дома выступали против двусторонней встречи с главой Кремля. Более того, несколько американских должностных лиц отметили, что, согласно планам, два президента даже не будут находиться одновременно ни в одной стране до ноября – когда, как ожидается, оба посетят саммит G20 в Аргентине, акцентируют внимание авторы статьи.

Как говорят чиновники, для Трампа подобные заявления экспромтом в адрес иностранных лидеров являются привычными, а их долгосрочное значение часто мизерное,
– говорится в публикации.

По мнению Анджелы Стент, экс-сотрудницы Национального совета США по разведке, высказывания, которые позволяет себе Трамп в разговорах с главой Кремля – ​​это знак, что "лидер Америки, по-прежнему уверен в своей способности заключить" сделку "с Путиным и не учитывает советников, которые борются за сдержанность и осторожность в отношениях с Россией ".

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Заметим, что президент США Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на выборах, несмотря на предостережения своих советников от подобного шага. В связи с этим главу Белого Дома раскритиковал сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Дональд Трамп Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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