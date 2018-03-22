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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Радників Трампа здивувала його пропозиція Путіну

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Пропозиція Трампа зустрітися з Путіним стала несподіванкою для радників глави Білого дому
Пропозиція Трампа зустрітися з Путіним стала несподіванкою для радників глави Білого дому / elobservador.com.uy

Глава Білого дому у своїй телефонній розмові із Володимиром Путіним 20 березня сказав, що розраховує зустрітися із російським президентом найближчим часом. Ці слова стали справжньою несподіванкою для старших радників Дональда Трампа.

Справа у тому, що у матеріалах брифінгу, написаних канцелярією держсекретаря США для телефонної розмови з Путіним, не було жодних згадок про можливу зустріч і помічникам не давали вказівок готуватися до неї, повідомляє The Washington Post, із посиланням на слова високопоставлених чиновників адміністрації Трампа.

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Видання зазначає, що раніше співробітники Білого дому виступали проти двосторонньої зустрічі із главою Кремля. Більше того, кілька американських посадовців зауважили, що, згідно з планами, два президенти навіть не перебуватимуть одночасно ні в одній країні до листопада – коли, як очікується, обидва відвідають саміт G20 в Аргентині, акцентують увагу автори статті.

Як кажуть чиновники, для Трампа подібні заяви експромтом на адресу іноземних лідерів є звичними, а їхнє довготривале значення часто мізерне,
– йдеться у публікації.

На думку Анджели Стент, екс-працівниці Національної ради США з розвідки, висловлювання, які дозволяє собі Трамп у розмовах із главою Кремля це знак, що "лідер Америки, як і раніше, впевнений у своїй здатності укласти "угоду" з Путіним і не зважає на радників, які борються за стриманість і обережність у відносинах із Росією".

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Зауважимо, що президент США Трамп вирішив привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах, не зважаючи на застереження своїх радників від подібного кроку. У зв'язку з цим главу Білого Дому розкритикував сенатор від штату Аризона Джон Маккейн.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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