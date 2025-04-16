"Создает нам проблемы", военный назвал опасное оружие, которого становится больше у россиян
- Средства радиоэлектронной борьбы неэффективны против таких дронов, поэтому Украине нужны новые технологические решения для борьбы с ними.
- В Украине также развивается производство оптоволоконных дронов, которые защищены от радиоэлектронной борьбы, но имеют ограниченный радиус действия.
Россияне активно применяют усовершенствованные беспилотники на поле боя. Это создает ряд проблем для украинских военных.
Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин в эфире 24 Канала рассказал, что Россия перешла на военные рельсы еще в начале полномасштабного вторжения. Она восстанавливает и наращивает производственные мощности техники и вооружения.
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Это касается, в частности, и FPV-дронов на оптоволокне. Сейчас враг может спокойно использовать такие дроны для поражения целей на расстоянии 15 – 20 километров.
РЭБ – неэффективны против них
"Это создает еще больше проблем для нас – проблемы с логистикой, эвакуацией, подвозом всего необходимого, в частности личного состава. Сегодня идет война дронов: кто контролирует воздух, тот имеет преимущество на поле боя", – сказал Владимир Фокин.
Он добавил, что средства РЭБ неэффективны против FPV-дронов-камикадзе на оптоволокне. Поэтому Украине нужны быстрые технологические решения для борьбы именно с такими БпЛА.
Напомним, в Украине также развивается производство дронов на оптоволокне. Они защищены от средств радиоэлектронной борьбы, имеют стабильную связь. Единственный недостаток – ограниченный радиус действия и уязвимость кабеля к повреждениям.