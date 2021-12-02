Создает разобщенность в Европе, – премьер-министр Латвии об угрозе России

2 декабря 2021 , 14:35
Читати новину українською

Источник:

France24

По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, Россия стремится нарушить спокойствие Европы. Именно поэтому увеличивает войска на украинских границах.

Кариньша пояснил, что Европа не понимает намерения России, когда та стягивает войска к границам с Украиной. По его словам, будущую агрессию может остановить большая помощь от Запада.

К теме Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

"Все это является частью одного взаимосвязанного набора событий, которые, кажется, на каком – то уровне дестабилизируют или создают разобщенность в Европе", – отметил он.

Важно! О новой агрессии России против Украины заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Увеличение российских войск на границе с Украиной: последние новости

Автор: Марія Масюк