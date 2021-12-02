Создает разобщенность в Европе, – премьер-министр Латвии об угрозе России

По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, Россия стремится нарушить спокойствие Европы. Именно поэтому увеличивает войска на украинских границах.

Кариньша пояснил, что Европа не понимает намерения России, когда та стягивает войска к границам с Украиной. По его словам, будущую агрессию может остановить большая помощь от Запада.

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"Все это является частью одного взаимосвязанного набора событий, которые, кажется, на каком – то уровне дестабилизируют или создают разобщенность в Европе", – отметил он.

Увеличение российских войск на границе с Украиной: последние новости

Министры иностранных дел НАТО на встрече в Риге сказали о необходимости избежать эскалации на границе России и Украины. Они отметили, что любая агрессия будет иметь высокую цену для Москвы.

Россия в ноябре 2021 года повышала боевые возможности и поставляла вооружение для российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что в случае нового нападения Россия будет иметь последствия.

Об угрозе от России предупреждают в МИД Эстонии.

Великобритания и Швеция сказали о готовности направить в Украину подразделения сил спецназначения. Речь идет о подразделении Особой воздушной службы, полке специальной разведки, а также военных медиках, инженерах и связистах.