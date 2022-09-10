Сожженная техника и полностью разбитые оккупанты: кадры успешного наступления ВСУ на Харьковщине
10 сентября 2022 , 18:40Читати новину українською
Украинские десантники полностью разбили подразделения оккупационных войск на Харьковщине. Там осталась сожженная техника, тела оккупантов и разбитые позиции.
Обнародовали первые кадры успешного наступления подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ в Харьковской области.
Кстати Савинцы – Украина: в сети публикуют фото с украинским военным возле поселкового совета
Наши защитники отметили, что россияне хотели потягаться с десантниками, но их постигла неудача.
Кадры успешного наступления ВСУ в Харьковской области: видео
Кстати, наши защитники показали, что над Изюмом тоже развевается флаг.
Первые кадры из Изюма: видео
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: что известно
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили более 30 населенных пунктов Харьковской области. Сначала от оккупантов зачистили Балаклею.
- Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин подтвердил, что город освободили из-под оккупации. Он написал, что над самой высокой точкой Харьковщины уже развевается сине-желтый флаг. Перед этим сети начали распространять видео, на которых видно, что украинские войска заходят в Изюм Харьковской области.
- Украинские воины уже зашли в Купянск. Они развернули сине-желтое знамя у здания городской администрации.
Кроме Харьковщины наступление продолжается и в соседних областях. Например, Сергей Гадай сообщил, что ВСУ уже в окрестностях Лисичанска. Кроме того, идут бои за Лиман.
Детальнее – что сейчас известно о большом контрнаступлении ВСУ: видео