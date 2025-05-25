Сознательные удары по обычным городам, - Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине

В ночь на 25 мая российские оккупанты атаковали Украину. Под прицелом врага оказались ряд областей.

Владимир Зеленский отреагировал на очередной террор российских войск нашей страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение президента.

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Массированная атака по Украине

В воскресенье, 25 мая, спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Сейчас службы работают на местах, оказывают помощь и поддерживают людей.

В течение этой ночи россияне выпустили почти 300 ударных беспилотников, большинство – "Шахеды". Еще почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.

Целями были Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая область, Тернопольщина, Черниговщина, Сумщина, Одесская область, Полтавщина, Днепровщина, Николаевщина, Харьковщина и Черкасская область. Сознательные удары по обычным городам,

– подчеркнул президент.

В результате вражеских действий разрушены и повреждены обычные жилые дома. В Киеве повреждены общежития истфака университета. Также, зафиксировано попадание по предприятиям. К сожалению, есть погибшие, в частности дети. Зеленский выразил соболезнования.

Россия атаковала Украину ночью 25 мая / Фото ГСЧС

Каждый такой террористический российский удар – это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина,

– подчеркнул гарант Украины.

Он отметил, что без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Президент подчеркнул, что санкции точно помогут.

"Решительность сейчас имеет значение – решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию", – отметил лидер.

По его словам, Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны.