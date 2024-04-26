Конгрессменка из Украины голосовала против помощи: какая реакция в ее родном Чернигове

Недавно Конгресс США голосовал за выделение Украине 61 миллиарда долларов на военную помощь в войне против России. Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц проголосовала против, чем вызвала чувство предательства у жителей родного города.

Республиканка Виктория Спартц родилась и выросла в Чернигове, где до недавнего времени каждый житель гордился своей землячкой, которая переехала в Америку и стала первым рожденным в Украине членом Конгресса США. Но когда на прошлой неделе Спартц проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, гордость превратилась в чувство предательства.

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"Она уже не украинка", – жители Чернигова

Голосование происходило как раз тогда, когда россияне сбросили бомбы на центр Чернигова в час-пик, убив 18 человек и ранив 60. Спартц, скорее всего, не могла об этом не знать.

Жительница дома, где жила Виктория Спартц, и ее учительница Наталья Хмельницкая говорит, что ее землячка уже не украинка, и это видно. Многие в ней разочаровались.

Мы сначала ею очень гордились и думали, что она хочет нас поддержать. Но теперь мы видим, что политика и карьера выше наших интересов,

– добавила Хмельницкая.

65-летняя Валентина Руденок, учительница истории, которая работала библиотекарем, когда Спартц училась в школе, говорит, что была горда за бывшую ученицу, которую выбрали в Конгресс. Но она сильно расстроилась из-за голосования Спартц. По ее словам, Виктория будто стала совсем другим человеком.

Впрочем, не все земляки считают ее действия предательством. Некоторые считают, что она теперь с Трампом, поэтому она вынуждена голосовать так, чтобы это соответствовало его позиции. Поэтому она – не враг государства, у нее не было другого выбора.

Даже среди республиканцев Спартц считают непостоянной

В 2020 году ее избрали в Конгресс как сторонницу Трампа. В 2023 году Виктория Спартц объявила, что больше не будет баллотироваться, но через год отменила свое решение.

Голос "против" в голосовании за помощь Украине стал последним поворотом Спартц в ее трансформации из проукраинской сторонницы, которая объезжала обломки войны в своем родном городе, на критика президента Украины Владимира Зеленского, следуя нарративам ультраправого лагеря Республиканской партии.

На позицию Спартц не смогло повлиять даже то, что ее покойная ныне бабушка подвергалась регулярным бомбардировкам и обстрелам россиянами в полуокруженном городе. Конгрессвумен посетила родной город в апреле 2022 года, через несколько недель после того, как ВСУ вытеснили россиян с севера Украины.

После вторжения России Спартц горячо защищала свою родину, носила сине-желтые костюмы, критиковала президента Байдена за то, что он не ввел больше санкций против России перед вторжением, и пообещала бороться за помощь. После возвращения из поездки в Украину в апреле 2022 года, она проголосовала за законопроекты о помощи Украине в 40 миллиардов долларов. Также она поддержала Байдена, когда тот подписал закон о быстром увеличении военной поддержки.

Впрочем, совсем скоро, с лета 2022 года Спартц начала жестко критиковать президента Украины Зеленского и его администрацию и выступила за внедрение условий по оказанию помощи и усиление контроля за фондами.

Откуда родом Виктория Спартц

Конгрессвумен США Виктория Спартц (Кульгейко) родилась в 1978 году в городке Носовка на Черниговщине. Она переехала в Чернигов в детский сад, а в 1986 году ее отец, инженер, был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС, где получил серьезную дозу облучения, которая впоследствии вызвала рак. Спартц было 12 лет, когда Украина провозгласила независимость в 1991 году. В том году умер ее отец. После обучения в Киеве, в 2000 году она эмигрировала в США после знакомства со своим мужем Джейсоном. Они поселились в Индиане, его родном штате, и родили двух дочерей. Она работала в сфере бухгалтерского учета и недвижимости до того, как ее избрали в сенат штата Индиана.

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