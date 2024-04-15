Марафон Несокрушимости: спасатель из Полтавы преодолел 21 километр в рабочем снаряжении

В столице 14 апреля состоялся Киевский полумарафон Несокрушимости 2024. Среди более тысячи участников оказался и полтавский спасатель Андрей Гречаный.

Мужчина преодолел дистанцию в 21 км в снаряжении пожарного. Свой забег Андрей Гречаный посвятил погибшим коллегам из Харькова.

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Свой забег Андрей посвятил погибшим в результате повторного вражеского обстрела харьковским спасателям, которые отдали самое ценное - свою жизнь, чтобы спасти жизни других,

– сообщили в ГСЧС.

Во время забега Андрей держал в руках портреты павших спасателей.

В рамках мероприятия организаторы имели целью поддержать украинских боевых медиков. Также был организован сбор средств для Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", участвующего в российско-украинской войне с 2014 года.

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