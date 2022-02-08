Спасатели откапываются: наблюдательный пост в Карпатах замело снегом
Источник:ГСЧС
На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах продолжает мести лапатый снег. Более того, он едва не заблокировал спасателей на посту, которым пришлось откапываться, что выйти наружу.
Спасатели в шутливой форме предупреждают туристов, чтобы не ходили в горы в такую погоду. Ведь в случае опасной ситуации им придется откапываться, чтобы прийти на помощь.
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Снеголавинная опасность
Тяжелые погодные условия в Карпатах продолжаются 7 – 8 февраля. В частности, на горе облачно и ветрено, видимость ограничена.
Напоминаем: из-за снегопадов и метели, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. А 8 февраля еще и в горах Черновицкой области. Уровень опасности третий,
– сообщают спасатели.
Они также предупреждают, что в горных районах возможны оползни снега на дороги.
Спасатели откапываются: смотрите видео
Погода в Украине
- В Карпатах спасатели еще с 5 февраля предупреждают о метели и нулевой видимости. Угроза схода лавин с тех пор сохраняется и до сих пор.
- Синоптики передают, что 8 февраля погода в Украине будет пасмурной и мокрой. Прогнозируют дождь, снег и мокрый снег, но температура при этом должна быть плюсовой.
- Радуют и потеплением, которое должно быть с 7 по 13 февраля в Украине. Будут длительные оттепели и аномально высокие температуры. Это благодаря западному переносу воздушных масс, который фиксируют в атмосфере.