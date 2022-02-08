Спасатели откапываются: наблюдательный пост в Карпатах замело снегом

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах продолжает мести лапатый снег. Более того, он едва не заблокировал спасателей на посту, которым пришлось откапываться, что выйти наружу.

Спасатели в шутливой форме предупреждают туристов, чтобы не ходили в горы в такую погоду. Ведь в случае опасной ситуации им придется откапываться, чтобы прийти на помощь.

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Снеголавинная опасность

Тяжелые погодные условия в Карпатах продолжаются 7 – 8 февраля. В частности, на горе облачно и ветрено, видимость ограничена.

Напоминаем: из-за снегопадов и метели, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. А 8 февраля еще и в горах Черновицкой области. Уровень опасности третий,

– сообщают спасатели.

Они также предупреждают, что в горных районах возможны оползни снега на дороги.

Спасатели откапываются: смотрите видео

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