Спасатели предупреждают о порывах шквального ветра в Украине

В Украине в ночь на 21 января в западных и восточных регионах будут сильные порывы ветра. Синоптики прогнозируют, что большинство других областей осложнения погоды ожидает днем.

Порывы ветра в Украине будут достигать до 15 – 20 метров за секунду. В Карпатах ожидаются метели, а на дорогах – гололедица.

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Что делать в случае непогоды

Спасатели из-за сильных порывов ветра объявили в Украине и уровень опасности – желтый.

В Киеве и Киевской области 21 января ситуация с погодой похожая. В частности, гололедица на дорогах, порывы ветра днем.

Спасатели предупреждают, что из-за такой погоды могут быть сложности в работе транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Они советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Погода в Украине

Погода в Украине 20 января ветреная и со снегом. Значительное влияние на погоду оказывает очередной северный циклон. В то же время синоптики обещали потепление почти на всей территории и гололедицу.

Украину 14 января накрыл сильный ветер. Во многих городах, особенно северных, непогода повалила главные елки и новогодние украшения.

В Дарницком районе столицы в этот день шквальный ветер сорвал рекламный щит и отбросил его на автомобиль, разбив лобовое стекло. Тогда на нем образовалась немалая "паутина". Никто из прохожих не пострадал, хотя машина стояла возле жилых домов.

В то же время во Львове вечером 14 января внезапно ударил гром и вспыхнула молния.

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