Пориви вітру в Україні сягатимуть до 15 – 20 метрів за секунду. В Карпатах очікуються хуртовини, а на дорогах – ожеледиця.
До теми 15-градусний мороз, вітер і повно снігу: як виглядає високогір'я Карпат
Що робити у випадку негоди
Рятувальники через сильні пориви вітру оголосили в Україні І рівень небезпеки, жовтий.
У Києві та Київській області 21 січня ситуація з погодою схожа. Зокрема, ожеледиця на дорогах, пориви вітру вдень.
Рятувальники попереджають, що через таку погоду можуть бути складнощі у роботі транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Вони радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
Погода в Україні
- Погода в Україні 20 січня вітряна та зі снігом. Значний вплив на погоду чинить черговий північний циклон. Водночас синоптики обіцяли потепління майже на всій території та ожеледицю.
- Україну 14 січня накрив сильний вітер. У багатьох містах, особливо північних, негода повалила головні ялинки та новорічні прикраси.
- У Дарницькому районі столиці в цей день шквальний вітер зірвав рекламний щит і відкинув його на автомобіль, розбивши лобове скло. Тоді на ньому утворилася чимала "павутина". Ніхто з перехожих не постраждав, хоча машина стояла біля житлових будинків.
- Водночас у Львові ввечері 14 січня раптово вдарив грім та спалахнула блискавка.
Оскільки прогнозують ожеледицю, треба знати, що робити автомобілісту зимою: дивіться відео