Спасите наших родителей – дети защитников Мариуполя в трогательном видео обратились к миру
Источник:Андрей Белецкий
Украинские военные продолжают героически защищать Мариуполь, находясь в блокаде на "Азовстали". Спасти украинских защитников призвали дети наших военных.
Дети обратились к президенту Турции
Лидер азовцев Андрей Белецкий опубликовал трогательное видео детей украинских военных, находящихся на "Азовстали". К международному сообществу обратилось более 10 детей.
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Спасти украинских военных призвали дети всех возрастов – от 4 лет до 11. Среди них:
- Саша – 11 лет;
- Андрей – 9 лет;
- Мирон – 6 лет;
- Николай – 9 лет;
- Алиса – 7 лет;
- Никита – 4 лет;
- Рома – 6 лет;
- Настя – 6 лет;
- Никита – 7 лет;
- Борис – 6 лет;
- Богдан – 7 лет;
- Лукьян – 5 лет.
Дети просят предоставить гарантии безопасности для спасения их отцов и собратьев. Украинские дети обратились к президенту Турции Реджепу Эрдогану помочь вернуть азовцев.
Дети защитников Мариуполя обратились к миру
Российские военные разлучили семью
В полку "Азов" сообщили, что российские военные разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису. Это произошло во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь".
Сообщается, что мать осталась в фильтрационном лагере на территории ОРДЛО. Ребенок доехал до Запорожья, а где находится мать – пока неизвестно.
Азовцы призвали мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму.
Российские военные разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь
Украинские военные находятся на "Азовстали": что известно
- Вооруженные силы России почти полностью уничтожили Мариуполь, где, по данным наших военных, уже погибло 25 тысяч человек. Украинские военные заявили, что знают о местах массовых захоронений вблизи Мариуполя.
- Как рассказали в "Азове", в братских могилах суммарно могут быть похоронены почти 10 тысяч человек.
- Офицер управления штаба полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что у защитников Мариуполя есть всего 4 варианта. Один из них – продолжить бороться.
- Также наши военные рассказали, что уже уничтожили 2,5 тысяч российских оккупантов в Мариуполе. Ранения получили еще 5 тысяч врагов.
- Россия больше двух месяцев блокировала эвакуацию гражданских из "Азовстали" и только в начале мая часть людей уехала. В ООН сообщалось, что удалось вывезти 500 жителей Мариуполя.
- В частности, вечером 8 мая в Запорожье приехали десять автобусов с эвакуированными мариупольцами. В то же время, на "Азовстале" находятся раненые военные, которые не могут эвакуироваться.
- Чтобы спасти украинских военных, была создана петиция с призывом ООН вмешаться в блокаду украинцев на заводе "Азовсталь".
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