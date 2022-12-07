В Германии экстремисты хотели штурмовать парламент и свергнуть власть: начали спецоперацию

В Германии правоохранители проводят спецоперацию против экстремистов, планировавших похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Соответствующие мероприятия проходят сегодня, 7 декабря.

Обыски проходят во многих квартирах, офисах и складских помещениях. Правоохранители уже задержали людей, подозреваемых в совершении преступления.

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Обыски проходят в 130 квартирах, офисах и складских помещениях, включая казармы Командования сил специального назначения в Кальве в Баден-Вюртемберге.

Правоохранители уже задержали 25 мужчин и женщин, которые, вероятно, хотели штурмовать парламент и свергнуть власть. В общей сложности 52 подозреваемых находятся под следствием за членство или поддержку террористической организации.

Известно, что правая террористическая группа набиралась преимущественно из представителей организации так называемых "рейхсбюргеров". "Рейхсбюргеры" отвергают существующее в Германии государственное устройство и хотят заменить его недемократической системой.

Подозреваемые с ноября 2021 планировали вооруженное нападение на Бундестаг и захват политиков. Нападавшие рассчитывали на начало беспорядков в результате их действий и на "переворот" в Германии.

Отмечается, что это одна из крупнейших полицейских операций против экстремистов, которая проводилась в Германии.



Спецоперация правоохранителей / фото Der Spiegel

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