Крым все ближе: что важное потеряли россияне вместе с "вышками Бойко"

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, военная разведка – это филигранность, креативность и мужество. Последние несколько месяцев ГУР МО фигурирует в медиаполе как автор дерзких и легендарных операций в тылу россиян.

Украина вернула контроль за "вышками Бойко" в Черном море – такие сообщения появились 11 сентября. Что это значит – разбирался Алексей Чибисов в статье для 24 Канала.

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Что дает нам контроль за "вышками Бойко"

Как отметил в комментарии для 24 Канала представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, потеря контроля за вышками значительно ослабляет позиции россиян в Крыму.

Эти объекты использовались с начала полномасштабного вторжения исключительно как военные. Все планы оккупантов по радиоэлектронной борьбе, наблюдению и размещению там средств поражения были потеряны. А это создает дополнительные возможности для сил обороны Украины, которые обязательно будут использованы. Мы готовы к тому, что враг будет пытаться наносить по ним удары, и непременно будем наращивать возможности воздействия на окупантов как в акватории моря, так и непосредственно в Крыму.

– сказал Юсов.

Эта победа была локальной, но важной. Благодаря ей бойцы ГУР убрали серьезное препятствие для многих спецопераций как для применения морских ударных дронов, так и для использования беспилотников и десантирования на полуостров.

Кроме того, оккупанты потеряли физические и политические возможности терроризировать гражданские корабли на этом участке моря, что буквально подкашивает путинские намерения блокировать вывоз зерна из Украины. Да и вообще кремлевский режим получил очередную вкусную оплеуху от "государства без флота", ведь с каждым днем становится все более очевидным тот факт, что Россия проигрывает битву за море.

Как россияне использовали эти постройки

Когда оккупанты потеряли крейсер "Москва" и ослабили свои позиции на Змеином, они превратили "вышки Бойко" в перевалочные пункты для авиации и флота. Так нефтедобывающие вышки получили стратегическое значение: там дозаправлялись вражеские транспортные вертолеты, ударные загружались ракетами. На платформах работали станции РЭБ, которые глушили наши беспилотники и морские дроны. Российская радиолокационная система "Нева" обнаруживала в море объекты в радиусе 30 километров, что усложняло проведение спецопераций Силам обороны Украины. Теперь же бойцы ГУР МО смогли лишить россиян едва ли не последнего козыря в северо-западной части моря.

Как захватывали "вышки Бойко"

По словам офицера ГУР МО с позывным "Фаворит", задача была сверхсложной и тяжелой, в том числе и потому, что невозможно заранее очень тщательно исследовать объекты и их охрану.

Мы не могли знать, что нас ожидает на платформах, поскольку, конечно, проводили аэроразведку, однако не могли спускаться очень низко. Вражеские РЭБы не позволяли сделать подробные снимки местности. Так что могли быть и мины в воде, и другие неприятные объекты. В рамках подготовки к операции мы проводили разведку малой группой. Словом, готовились очень тщательно. Российское же командование, судя по всему, пренебрегало угрозами и не относилось всерьез к рискам потерять контроль за вышками.

– говорит он.

Более того, захватывали платформы украинские спецназовцы не все одновременно, а одну за другой. Поэтому рашисты вполне могли среагировать и значительно усилить защиту хотя бы нескольких вышек. Но они смогли разве что попытаться ударить по катерам ГУР с самолетов Су-30.

Многоцелевые истребители били по спецназовцам из бортовой пушки, эффективная дальность боевого применения которой достигает всего лишь нескольких километров. Однако приближаться к разведчикам у российских авиаторов желания не было, поскольку бы со стопроцентной вероятностью получили бы ракету в борт. Один из самолетов, кстати, и подбили, после чего пилоту пришлось возвращаться на аэродром базирования униженным и испуганным.

Кроме того, что наши бойцы лишили россиян стратегического преимущества на этом участке моря, они получили еще и множество неуправляемых авиационных ракет (НАР) и драгоценную "Неву", которая после изучения будет служить в нашу пользу.

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ГУР – крутые парни

Военно-морские силы Украины помогали разведчикам, ведь береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морских сил ВСУ более года осуществляют огневой контроль над частью Черного моря, где установлены "вышки Бойко".

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал спецоперацию ГУР.

Нельзя было исключать, что туда может зайти какая-нибудь диверсионная группа с использованием каких-либо других маломерных, например, лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция тоже была в достаточной степени рискованной, и, конечно, полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли. Добраться на такое расстояние на резиновых лодках – это реально надо быть очень крутыми ребятами, которыми гуровцы и есть,

– сказал он.