Спецоперация СБУ в Новороссийске усилила позиции Украины в Черном море, – эксперт

Удачный удар СБУ морскими дронами по бухте Новороссийска не только тотально унизил морской флот оккупантов. Благодаря этому Украина значительно усилила свои позиции в Черном море и на переговорах по продлению зерновых соглашений.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Подробности – читайте в материале 24 Канала.

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Очередное унижение росфлота и улучшение позиции Украины в зерновом соглашении

Эксперт Алексей Голобуцкий назвал удары по Новороссийской бухте очередным унижением российского флота. Он отметил, что бухта и Крымский мост – объекты с высоким уровнем охраны, однако это не помешало СБУ.

После выхода из "зернового соглашения" Россия хотела продемонстрировать, что полностью контролирует Черное море. От отдельных идиотов звучали заявления, что это уже чуть ли не "внутреннее море России". Но, как видим, что-то пошло не так. Благодаря спецоперации СБУ в Новороссийске Украина значительно усилила свои позиции в Черном море,

– акцентирует политолог.

Голобуцкий считает, что атака положительно отразится на зерновом соглашении. Теперь зоны безопасности в Черном море для захватчиков не существует.

Украина значительно улучшила позиции в переговорах по продлению зернового соглашения. Россия больше не может вести их с позиции силы. А порт Новороссийска – большой хаб по переправе нефти. Для России все более актуальным становится "нефтяной коридор" для своих кораблей. Безопасных мест в Черном море для суден с трехцветной тряпкой уже не осталось,

– резюмирует эксперт.

Ранее стало известно, что Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска. Надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Кроме того, как отметил глава СБУ Василий Малюк, атака на корабли России в Севастопольской бухте в октябре прошлого года и взрывы Крымского моста – тоже дело рук Службы безопасности.