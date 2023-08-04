Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Деталі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми СБУ – ворог №1 для Путіна, – політолог про останні атаки росіян

Чергове приниження росфлоту та покращення позиції України у зерновій угоді

Експерт Олексій Голобуцький назвав удари по Новоросійській бухті черговим приниженням російського флоту. Він зазначив, що бухта та Кримський міст – об'єкти з найвищим рівнем охорони, однак це не стало перешкодою для СБУ.

Після виходу із "зернової угоди" Росія хотіла продемонструвати, що повністю контролює Чорне море. Від окремих ідіотів звучали заяви, що це вже ледь не "внутрішнє море Росії". Але вкотре щось пішло не так. Завдяки спецоперації СБУ у Новоросійську Україна значно посилила свої позиції у Чорному морі,

– акцентує політолог.

Голобуцький вважає, що атака позитивно вплине на зернову угоду. Відтепер зони безпеки у Чорному морі для загарбників не існує.

Україна значно покращила позиції у переговорах про продовження зернової угоди. Росія більше не може їх вести з позиції сили. А порт Новоросійська – великий хаб по переправі нафти. Для Росії все актуальнішим стає "нафтовий коридор" для своїх кораблів. Безпечних місць у Чорному морі для суден з трикольоровою ганчіркою вже не лишилось,

– резюмує експерт.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Крім того, як зазначав голова СБУ Василь Малюк, атака на кораблі Росії у Севастопольській бухті у жовтні минулого року і підриви Кримського мосту – теж справа рук Служби безпеки.