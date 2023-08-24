Будем уничтожать дальше, – в ОП прокомментировали спецоперацию ГУР в Крыму

В День Независимости Украины, 24 августа, Главное управление разведки при поддержке Военно-морских сил провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег и вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Кирилл Буданов глубоко понимает то, что будет происходить в Крыму. Отметим, что в результате операции оккупанты понесли потери живой силы и техники.

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Один из ключей завершения войны

Украинцы хотели бы, чтобы сегодня война в полном объеме уже была на территории Крыма. Однако прежде всего зависит от договоренностей относительно объемов оружия. Важно, чтобы партнеры соблюдали эти договоренности и оружие поступало вовремя, а не на 3 – 6 месяцев позже.

"Если договоренности не выполняются в конкретные сроки, то, безусловно, есть определенная затяжка войны. Мы это с вами видим и понимаем", – сказал Подоляк.

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На территории украинского Крыма должно быть уничтожено все российское. Включая стратегические составы, аэродромы, незаконные здания, которым является Керченский мост, паромные переправы и т.д.

И это будет сделано, потому что это один из ключей к ускорению финала этой войны. Так же как Азовская акватория, Мелитополь, Бердянск. Нет ни одного варианта, не уничтожив транспортно-логистический коридор под названием полуостров Крым, выиграть эту войну. Поэтому будем уничтожать,

– отметил советник главы ОПУ.

Сейчас, подчеркнул Подоляк, уже есть все инструменты. Желательно, чтобы количество этих инструментов увеличилось. Именно об этом с нашими партнерами договаривается президент Владимир Зеленский на зарубежных визитах. Он говорит об увеличении объемов оружия, которое позволит достичь отдаленных уголков, где россияне скрываются.

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