Спецподразделение Kraken уничтожило еще две башни наблюдения в России

Спецподразделение Kraken показало, как им удалось уничтожить еще две башни наблюдения в России. В этот раз в двух российских областях.

Мощное уничтожение враждебных целей наши военные сняли на видео. На кадрах четко видно, как отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины мощно атакует врага, пишет 24 Канал.

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Как Kraken успешно отработал по врагу

Силами противотанковой группы спецподразделения Kraken уничтожены две автономные башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской области,

– рассказали в подразделении.

Там объяснили, что уничтоженная башня "Муром" могла наблюдать за событиями в глубину территории Украины круглосуточно на расстояние до 15 километров. Более того, эта башня:

реагировала на любое движение на нашей территории;

корректировала вражескую артиллерию;

сопровождала вражеские ВРГ;

блокировала деятельность наших сил обороны.

Но наши бойцы ликвидировали вражескую технику. То же ждало врага в Троебортном Брянской области.

Kraken мощно отработал по врагу: смотрите видео

Как удалось ликвидировать башню на Брянщине

Силами разведки спецподразделения Kraken удалось уничтожить автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области. Бойцы атаковали ее с помощью дрона-камикадзе.

Нашим военным удалось добиться цели со второй попытки.

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Инцидент в Брянской области: коротко