Спецподразделение Kraken уничтожило еще две башни наблюдения в России

11 марта 2023, 21:27
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Спецподразделение Kraken показало, как им удалось уничтожить еще две башни наблюдения в России. В этот раз в двух российских областях.

Мощное уничтожение враждебных целей наши военные сняли на видео. На кадрах четко видно, как отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины мощно атакует врага, пишет 24 Канал.

Заметьте Уничтожено много техники, однако она не исчерпывается – военный о потерях врага

Как Kraken успешно отработал по врагу

Силами противотанковой группы спецподразделения Kraken уничтожены две автономные башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской области,
– рассказали в подразделении.

Там объяснили, что уничтоженная башня "Муром" могла наблюдать за событиями в глубину территории Украины круглосуточно на расстояние до 15 километров. Более того, эта башня:

  • реагировала на любое движение на нашей территории;
  • корректировала вражескую артиллерию;
  • сопровождала вражеские ВРГ;
  • блокировала деятельность наших сил обороны.

Но наши бойцы ликвидировали вражескую технику. То же ждало врага в Троебортном Брянской области.

Kraken мощно отработал по врагу: смотрите видео

Как удалось ликвидировать башню на Брянщине

Силами разведки спецподразделения Kraken удалось уничтожить автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области. Бойцы атаковали ее с помощью дрона-камикадзе.

Нашим военным удалось добиться цели со второй попытки.

Kraken ослепил врагов: смотрите видео

Инцидент в Брянской области: коротко

  • 2 марта оккупанты заявили, будто на территорию Брянской области проникла наша "ДРГ". Там якобы была гибель людей, ранение или гибель детей, ведь враги постоянно меняли версии событий.
  • Впоследствии "Российский добровольческий корпус" опубликовал видеообращение, в котором его военные рассказали, что пришли освобождать Россию от преступного путинского режима и находились как раз на месте придуманной "ДРГ".
  • Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные работают только на временно оккупированных территориях, ведь там гораздо больше важной работы. Детальнее о событии – читайте здесь.

Автор: Діана Квасневська