"Украинская команда" передала дроны-камикадзе отряду спецназначения "Омега"
Источник:"Украинская команда"
Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе бойцам отряда специального назначения "Омега", подразделению Национальной гвардии Украины.
Волонтеры "Украинской команды" прокомментировали новую передачу дронов на фейсбук-странице.
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"Бойцы отряда "Омега" всегда там, где труднее всего. Сегодня они дают достойный отпор врагу на Купянском направлении. И, как всегда, настроены на победу. Уверены, что эти дроны-камикадзе усилят боевые способности наших героев. Помогут им быстрее увольнять нашу землю от оккупантов и превращать вражескую технику в металлолом", – говорится в сообщении "Украинской команды".
Спецотряд "Омега" получил дроны-камикадзе от "Украинской команды": смотрите видео
Отряд спецназначения "Омега" принимал участие в боях за Киев и Харьков, сдерживал продвижение врага под Северодонецком и Лисичанском, а также в Донецкой области, отметили в волонтерском штабе.
Другие примеры помощи "Украинской команды" во время войны
- "Украинская команда" уже передала партию дронов-камикадзе подчиненным Буданова – разведчикам ГУР.
- Также сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы передать 6 батальонам и бригадам около сотни дронов разных модификаций и тепловизоры.