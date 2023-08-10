Детали будут в некрологах, – ГУР о спецподразделении "Шаман" и охоте на российских офицеров

В британском издании The Times вышла статья о работе украинского спецподразделения "Шаман", которое получило задание убивать российских офицеров. В ГУР подчеркнули, что их спецподразделения работают эффективно с первых дней войны.

Украина заявляет, что с начала войны 15 российских генералов были убиты. Между тем в Москве подтверждают гибель только шести, преимущественно погибавших у линии фронта. В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал статью The Times о спецподразделении "Шаман", которое охотится на российских офицеров.

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Либо веревка, либо плен

Подробности узнаем, читая некрологи тех же российских генералов, – так отреагировал Андрей Юсов на статью в The Times.

Он заявил, что спецподразделения ГУР, в частности "Шаман", работают эффективно не только на линии фронта, но и за ней - и это не новость. Это отлично знают сами россияне. Они понимают, что их ждет неминуемое возмездие. Их могут найти повсюду, где бы они ни находились.

Юсов подтвердил, что после начала войны возросло количество суицидов среди российсиких офицеров. И, вероятно, часть из них может быть связана со страхами быть "найденными" украинскими мстителями.

Впрочем, говорит разведчик, у российских военнослужащих разных рангов – от рядового до офицера – есть выбор: они могут отказаться пачкать руки в крови и сдаться в плен, воспользовавшись программой "Хочу жить". Украинская сторона со своей стороны обещает соблюдение Женевских конвенций и не афишировать факт попадания в плен.

Сдаться в плен – один из лучших путей спасения для российских офицеров, подчеркнул Юсов.

Рейд на оккупированную Херсонщину

7 августа пресс-служба ГУР в телеграмме опубликовала фото и сообщения. В нем говорилось, что бойцы батальона "Шаман" проводят успешные операции на левобережье Херсонской области. Так, благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений рашистских "ракетных войск специального назначения".

Андрей Юсов отказался комментировать этот "поход" на оккупированную территорию Херсонщины, отметив, что там продолжаются чрезвычайно ожесточенные бои, проводятся как оборонительные, так и наступательные действия. В то же время разведчик заверил, что работа на оккупированном Юге ведется, и потери врага там велики.

Кого берут в "Шаман"

Представитель ГУР рассказал, что в составе спецподразделений, в частности "Шамана", могут оказаться люди, до войны почти не имевшие военного образования. Они учились всему необходимому уже в период войны.

Юсов подчеркнул, что в спецподразделения принимают людей высокой мотиваций, людей, готовых защищать Украину и учиться.

Результаты работы спецподразделений можно было увидеть во время АТО, уже после полномасштабного вторжения – во время освобождения Киевщины, Харьковщины, острова Змеиный и т.д.

Охота на офицеров

Статья The Times, о которой упоминалось, вышла 8 августа. В ней рассказывается, что спецподразделение "Шаман" – это элитная боевая единица, которая подчиняется ГУР. Уже больше года его бойцы совершают атаки на объекты инфраструктуры в тылу врага.

Однако теперь они рассказали о новой задаче – убийстве высших российских офицеров. Члены "Шамана" заявили, что за последние полгода они провели уже 10 таких успешных операций.

Отмечается, что бойцы "Шамана" могут стоять за смертью полковника Владимира Кузнецова, командовавшего 1009 мотострелковым полком, и подполковника службы безопасности ФСБ Андрея Скуратова.

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