Для разговоров о мире: Китай отправляет спецпосланника в Украину, Россию и страны ЕС
Источник:Xinhua
Китай уже в конце этой недели планирует во второй раз направить спецпредставителя правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя в Украину, европейские страны и Россию. Целью является поиск путей урегулирования так называемого "украинского кризиса".
Посол Ли Хуэй планирует посетить штаб-квартиру Европейского Союза, Польшу, Украину, Германию, Францию и Россию. Как сообщает китайское Министерство иностранных дел, свое турне спецпосланник начнет 2 марта.
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Китай хочет вести переговоры о прекращении войны
Пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин заявила, что Китай не отказывался от своих усилий способствовать миру и никогда не прекращал способствовать переговорам.
Китай продолжит играть уникальную роль, осуществлять челночную дипломатию, выстраивать консенсус между всеми сторонами, вносить мудрость Китая, чтобы способствовать политическому урегулированию кризиса в Украине,
– сказала она.
Ли уже посещал регион в прошлом году в рамках усилий по посредничеству в урегулировании конфликта, проведя переговоры в Москве, Киеве и ряде европейских столиц.
После этого он заявил, что все посещенные им страны подтвердили готовность к прекращению войны, однако признал, что сейчас Киев и Москва имеют абсолютно противоположное видение ее завершения и не готовы садиться за стол переговоров.
Кулеба встретился с министром иностранных дел Китая
- Министры иностранных дел встретились, чтобы обсудить вопросы мира и двусторонние отношения. Украина заинтересована в том, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира. Мероприятие с участием мировых лидеров должно состояться в Швейцарии.
- Кулеба заявил, что Украина согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать диалог.
- Политологи отмечают, что Россия постепенно становится проблемой для Китая. Из-за того, что три китайские компании помогают россиянам, ЕС может ввести санкции. Инициативу пока блокирует Орбан, но, скорее всего, ее реализуют