Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Киев

Утром 19 февраля спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог приехал в Киев. Его встречала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Кит Келлог прибыл в Киев

Утром 19 февраля стало известно о прибытии Кита Келлога в украинскую столицу. Чиновника встретила американский посол Бринк.

По прибытии в Киев он сделал первое заявление.

Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем,

– заявил Келлог.

Он также добавил, что действительно верит, что "война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом".

"Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось", – сказал Келлог.

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Напомним, что еще в начале февраля СМИ сообщали, что Кит Келлог в ближайшее время должен прибыть в Украину с визитом.

Несколько дней назад – 17 февраля во время пребывания в Брюсселе спецпредставитель Трампа поделился с журналистами своими планами. Он рассказал, что во вторник прибудет в Варшаву. А уже оттуда отправится поездом в Киев и будет в столице Украины в среду утром.

Также Кит Келлог рассказал, что его визит продлится 3 дня. Тогда он подтвердил, что встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. В то же время спецпредставитель не сказал, поедет ли на передовую.

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Отметим, что 18 февраля Кит Келлог прибыл в Польшу на встречу с Анджеем Дудой. По мнению польского президента, Соединенные Штаты "очень сильно вступили в игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине". Он надеется, что новый американский лидер сможет завершить войну в Украине.

Тогда он также сообщал, что в ближайшее время Кит Келлог посетит Киев и проведет переговоры с украинским правительством.