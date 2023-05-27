Спецслужбы России начали осуществлять провокацию с химическим оружием на Запорожье, – ГУР
Источник:ГУР
В ГУР сообщили, что российские спецслужбы начали проводить провокацию с химическим оружием в Запорожской области. Это для того, чтобы сорвать контрнаступление украинских защитников.
Анализ перехваченных разговоров ГУР свидетельствует, что оккупанты продолжают подготовку к применению ядерного и химического оружия.
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Оккупанты могут применить химическое оружие на Запорожье
Главное управление разведки Украины сообщило, что 27 мая 2023 года российские военные начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.
В 12:15 в сети наблюдаемых постов противника, развернутых в районе береговой линии Энергодар, зафиксирована передача сообщения: "Стрела-10, Стрела-10, это Чита. Возможен выброс химического оружия из коптеров".
Впоследствии, в 12:44, разведка перехватила сообщения другого российского военного, что из коптера были сброшены 2 неизвестных вещества, "возможно, с химическими элементами".
Российские спецслужбы хотят использовать химическое оружие против своих же военных
В ГУР ранее предупреждали и подчеркнули, что российские спецслужбы готовят провокации с химическим и ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Украину и сорвать контрнаступление ВСУ. Реальными жертвами вражеской провокации должны стать солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах Кремль планирует использовать в качестве фейкового доказательства для обвинения Украины.
Как сообщалось ранее, россияне готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности с целью обвинить Украину. Могут быть реальные жертвы среди оккупантов с признаками поражения химическим оружием. Украина не использует химическое оружие,
– отметили в ГУР.
В разведке добавили, что очередные постановки вражеских спецслужб не способны повлиять на дальнейшее ход событий на фронте.
Оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС
- 26 мая в ГУР сообщили, что оккупанты готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности. В частности, известно, что оккупанты планируют провести удар непосредственно по территории ЗАЭС, после чего будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. Оккупанты хотят сымитировать настоящую аварию на АЭС и обвинить в этом Украину.
- Для того чтобы скрыть свои действия, оккупанты сорвали запланированную на 26 мая ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ. К счастью, ночь прошла спокойно, а радиационный фон в норме. Сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак предположил, что планы врага могли сорвать предупреждения от украинской разведки.
- Ранее сообщалось, что территорию энергоблоков № 1, 2, 4 россияне фактически используют как логистическую и военную базу. На этих площадках постоянно находятся личный состав террористов, бронетехника и грузовики. Число транспорта и военных постоянно меняется. Возле каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники. Все грузовики плотно затентованы. В ГУР есть информация, что в них могут находиться боеприпасы и взрывчатка.