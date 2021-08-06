Спецслужбы США заполучили данные с Уханьского института вирусологии

Спецслужбы США получили информацию об исследовании COVID-19 с Уханьского института вирусологии. Благодаря этим данным планируют установить происхождение коронавируса.

Информацию сложно расшифровать

Пока неизвестно, как американцам удалось раздобыть данные. Однако, как только информацию расшифруют, она поможет установить происхождение вируса.

Ранее В США опубликовали доказательства утечки COVID-19 из лаборатории Китая

Для того чтобы обработать данные, американцы воспользуются так называемыми суперкомпьютерами в национальных лабораториях департамента энергетики.

Однако спецслужбам нужны ученые, достаточно квалифицированные, чтобы интерпретировать сложные данные генетической последовательности. Кроме того, они должны иметь надлежащее разрешение безопасности, а также разговаривать на мандаринском, поскольку вся информация написана именно на этом диалекте.

Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на безопасность. Но ученых, что прошедших проверку, говорят на мандаринском и специализирующихся на биологии? Очень быстро это все станет слишком сложно,

– подчеркнуло издание.

У США есть 90 дней

Расшифровывать данные американцы должны за 90 дней. Чиновники надеются, что наконец-то поймут, как вирус передался от животных к людям.

Кстати, американские следователи давно искали генетические данные о 22 000 образцов вирусов, которые изучали в Институте вирусологии Уханя. Китайские чиновники удалили эти данные из интернета в сентябре 2019 года. С тех пор Пекин отказывается передавать информацию о ранних случаи коронавируса ВОЗ и США.

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Однако неизвестно, попали к американским спецслужбам данные, касающиеся этих 22 тысяч образцов, или нет.

Накануне республиканцы обвинили Китай

В начале августа 2021 республиканец Мак Маккол представил в Конгрессе доклад о том, что коронавирус "просочился" из лаборатории в Ухане.

Политик призвал полностью отказаться от теории о том, что вирус распространился с рынка морепродуктов.

Что известно о происхождении COVID-19 В марте 2021 года ВОЗ и Китай отвергли версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако в США заявили, что китайские власти просто не дали специалистам проверить все данные.



В конце июля Пекин



В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск информации о происхождении вируса. Энтони Блинкен говорил, что они обязательно выяснят правду. Результаты просили В марте 2021 года ВОЗ и Китай отвергли версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако в США заявили, что китайские власти просто не дали специалистам проверить все данные.В конце июля Пекин решил не помогать ВОЗ с исследованиями, потому что руководитель Организации Тедрос Гебреисус якобы допустил "формулировки, которые не уважают науку" и "политизируют" тему.В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск информации о происхождении вируса. Энтони Блинкен говорил, что они обязательно выяснят правду. Результаты просили обнародовать до сентября.

Некоторые американские специалисты считают, что расшифрованных данных будет недостаточно, чтобы доказать, что вирус возник в лаборатории. Мол, чиновникам все равно придется собрать другие доказательства, чтобы определить истинное происхождение пандемии.