Это была инициатива детей, – в школе Киева о скандальной сценке с избиением военного ТЦК

14 декабря в столичной школе №309 состоялось школьное представление, которое содержало сценку с избиением военного ТЦК. Видео, которое распространили в сети, вызвало общественный резонанс. В учебном заведении провели служебное расследование и сообщили его детали.

Одним из первых об инциденте в школе рассказал представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Случай прокомментировала директор учебного заведения Ольга Тимошенко, передает 24 Канал.

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Импровизация от детей, которую не проконтролировали

Директор извинилась перед военными и всеми людьми, кого обидела эта ситуация. Она рассказала, что в школе провели служебное расследование, во время которого было установлено, что:

сценка с избиением военного – импровизация от детей, которая не была частью сценария мероприятия;

педагогический контроль за выступлениями во время мероприятия оказался недостаточным;

ученики, которые создали сценку, не осознавали глубинных последствий такого поступка, считая это шуткой без негативного контекста.

Ольга Тимошенко также дала комментарий для "Киев24". Женщина сообщила, что предварительно пересматривала это выступление и такой концовки там не было. Дети же сказали, что это была именно их инициатива.

Директор предполагает, что педагог-организатор знала о таком варианте окончания, поскольку школьники репетировали несколько вариантов завершения спектакля. Впрочем, Тимошенко добавляет, что ее лично не предупреждали, что такой вариант выступления состоялся. Известно, что педагог-организатор написала заявление на увольнение

По словам директора, будет принято еще много мер и разговоров с детьми. В частности учеников посетят представители ТЦК.

Напомним, что на инцидент со школьным спектаклем отреагировал министр образования Оксен Лисовой.