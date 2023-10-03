Спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти отправили в отставку

В Палате представителей США 3 октября состоялось голосование, определившее дальнейшую судьбу его спикера Кевина Маккарти. В частности, Маккарти отправили в отставку обе партии Соединенных Штатов

Процедуру устранения Маккарти запустил его однопартиец, республиканец Мэтт Гетц. В настоящее время должность спикера Палаты представителей США объявляется вакантной.

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Маккарти больше не спикер Палаты представителей США

Члены Палаты представителей США 3 октября проголосовали за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса. В частности, "за" это решение высказались 216 человек, против – 210.

Теперь Палата представителей должна выбрать нового спикера, однако пока нет явных альтернатив Маккарти. Патрик МакГенри от Северной Каролины будет временно исполнять обязанности спикера в соответствии с законом США.

Стоит отметить, что отставка спикера Палаты представителей США из-за проголосованной резолюции является первой в истории страны. В частности, в 1910 году спикеру сняли часть полномочий, но впоследствии вернули. Сам Маккарти пробыл в своей должности 9 месяцев, что является самым маленьким периодом в истории Соединенных Штатов.

Ранее на Маккарти ходатайствовал устранение его однопартиец